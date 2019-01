Carige | Conte | Approvato decreto con ampie garanzie per i risparmiatori

Carige - Conte : dl governo garantisce consolidamento in sicurezza : Roma, 7 gen., askanews, - 'Il governo ha approvato un decreto legge che interviene a offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della Banca Carige , in modo ...

Banca Carige commissariata da Bce/ Ultime notizie - dimissioni Cda e paura conti correnti : Conte segue il caso : Commissariamento Banca Carige : le mosse della Bce, il caso seguito da Conte e Tria. Tutte le Ultime notizie : dimissioni Cda e paura per i conti correnti

Carige commissariata dalla Bce - Giuseppe Conte : "Dal governo non un euro alle banche" : Esplode la bomba Banca Carige. L'istituto genovese è stato commissariato dalla Bce, ma i suoi vertici sono stati confermati per assicurare continuità aziendale in un momento di gravissima crisi finanziaria. La sospensione del titolo dalle contrattazioni a Piazza Affari, comunicata da Borsa Italiana