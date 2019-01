Anche l’amore per i cani può stufare

GFVIP. Jane Alexander ripensa a Gianmarco. Le mAncherà fare l’amore con lui. Ecco cosa ha detto : Il ‘Grande Fratello Vip’ ha segnato senz’altro una svolta per Jane Alexander. E non solo professionale, visto che la modella ed attrice non aveva mai partecipato prima ad un reality show, ma soprattutto sentimentale,... L'articolo GFVIP. Jane Alexander ripensa a Gianmarco. Le mancherà fare l’amore con lui. Ecco cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

So che mi mAncherà fare l’amore con lui! Lo sfogo di Jane Alexander al Grande Fratello : Al televoto con Walter Nudo, i discorsi di Jane Alexander all’interno della Casadel Gf Vip, sembrano essere ormai una sorta di bilancio, sicura che la sua avventura all’interno del reality terminerà a breve proprio per lo scontro diretto con l’attore ed ex isolano canadese, Grande favorito per la vittoria finale.-- Jane negli ultimi giorni è tornata spesso a parlare del suo (ex ?) ...