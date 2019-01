Il medico della Sea Watch : “Situazione sfinente - chiediamo una risposta chiara all’Ue” : "La situazione a bordo sta diventando ogni giorno più instabile. E il livello di stress sta aumentando": a lanciare l'allarme in un video girato a bordo della Sea Watch è Frank Doerner, il medico tedesco che si sta occupando di assistere i 32 migranti tratti in salvo il 22 dicembre scorso. Doerner ha sottolineato la difficoltà per i migranti a bordo della nave battente bandiera olandese, ferma davanti le coste ...

Sea Watch - a Roma il presidio #ApriteiPorti : Un presidio per chiedere di aprire i porti e accogliere i 49 migranti della Sea Watch e della Sea Eye. A Roma, in piazza dell'Esquilino, 'Officina 47' - l'associazione per la tutela dei minori ...

Sea Watch - Papa Francesco si appella a Salvini ma lui : 'Porti chiusi'. : Del resto non è la prima volta che il Pontefice dimostra di seguire con interesse i fatti di cronaca, specie per quanto riguarda la questione dei migranti . Già la sera della vigilia di Natale Papa ...

Malta non farà sbarcare i 49 migranti della Sea Watch e Sea Eye : No definitivo de La Valletta allo sbarco dei 49 migranti da oltre due settimane a bordo della Sea Watch 3 e della Sea Eye. Il premier maltese Muscat ha spiegato di "non voler creare un precedente" e dunque di non poter consentire lo sbarco dei migranti, neanche per redistribuirli poi negli altri Stati europei.Continua a leggere

Sea Watch - Di Maio : 'Decide intero governo'. Salvini : 'Porti chiusi' | : Il vicepremier 5 Stelle: "Donne e bambini vanno tutelati". Ma il leghista ribadisce che non si fanno eccezioni. Il premier maltese intanto non vuol far sbarcare migranti sull'isola per non creare ...

Premier Malta : non un creerò precedente facendo sbarcare i 49 migranti della Sea Watch : Muscat ha ricordato che discussioni con la Ue sono in corso, con l'obiettivo di trovare una soluzione per le navi con a bordo i migranti, la Sea Watch e la Sea Eye, e che Malta vuole assicurazioni che ...

Sea Watch - appello del Papa : Papa Francesco interviene sulla vicenda delle due navi , la Sea Watch e la Sea Eye, che da giorni aspettano indicazioni su un porto che accolga i migranti soccorsi in mare. E lo fa rivolgendosi ai ...

Sea Watch - Papa ai leader Ue : “Concreta solidarietà per i 49 migranti”. Arcivescovo Torino : “Noi pronti ad accoglierli” : “Concreta solidarietà nei confronti di queste persone”. Al 16° giorno senza porto per le navi Sea Watch 3 e la Sea Eye, con 49 migranti a bordo, è arrivato anche l’appello di Papa Francesco. Il Pontefice, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro, ha ricordato la vicenda delle due imbarcazioni che da giorni aspettano indicazioni su uno scalo che accolga i migranti soccorsi in mare. Bergoglio si è rivolto direttamente ai ...

Sea Watch - Di Maio : “Ora Malta faccia la sua parte”. Salvini : “Giusto che il M5s parli - ma quello che decide sono io” : Il governo è disponibile ad accogliere almeno parte dei migranti a bordo della Sea Watch, come dice Luigi Di Maio? Oppure “in Italia non arriva proprio nessuno”, come sostiene l’altro vicepremier, Matteo Salvini? La posizione dell’esecutivo ancora deve definirsi, probabilmente in attesa che ancora una volta sia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a trovare una soluzione che tenga conto delle due anime della ...

Sea Watch - appello di Papa Francesco. Ma Matteo Salvini insiste : "Porti chiusi agli immigrati" : Il caso della Sea watch continua a dividere. Papa Francesco è intervenuto con un appello affinché vengano accolti i migranti e ha chiesto ai leader europei "concreta solidarietà". "Da parecchi giorni 49 persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicur

Sea Watch e Sea Eye - appello di Papa Francesco : “Siate solidali e fate sbarcare i migranti” : L'appello del Pontefice, durante l'Angelus, ai leader dei Paesi europei affinché dimostrino "solidarietà". Ma proprio stamattina Salvini è tornato a insistere: "Porti italiani sono e rimarranno chiusi". Bergoglio annuncia anche la Pasqua 2019: sarà il 21 aprile.Continua a leggere

Migranti Sea Watch - l'appello del Papa : "Leader Ue mostrino solidarietà" : Anche Papa Francesco interviene sulla questione di Sea Eye e Sea Watch, le due navi Ong ormeggiate al largo di Malta con 49 Migranti a bordo. E lo fa dal palazzo del Vaticano in occasione del consueto Angelus domenicale."Da parecchi giorni quarantanove persone salvate nel Mare Mediterraneo sono a bordo di due navi di Ong, in cerca di un porto sicuro dove sbarcare - ha detto Bergoglio dopo la conclusione della preghiera dell'angelo - Rivolgo un ...