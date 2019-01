Real | Modric duro | Inizio di m Ma Butragueño e Solari attaccano la Var

Inter - dalla Spagna : Modric rifiuta il rinnovo dal Real - l’offerta dei nerazzurri : Si avvicina sempre di più l’inizio del mercato ed un calciatore al centro delle trattative è sicuramente Modric obiettivo ormai noto dell’Inter. Nelle ultime ore notizia pubblicata sul quotidiano madrileno As, secondo cui il centrocampista croato e vincitore del Pallone d’Oro 2018, avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Real Madrid. Già pronta anche l’offerta dell’Inter: contratto biennale da 10 ...

Real Madrid - Icardi è il sogno dei blancos : scambio con Modric? : Real Madrid Icardi – Importanti aggiornamenti arrivano dall’ambiente neroazzurro. L’Inter starebbe spingendo per il rinnovo di Mauro Icardi. Le voci insistenti dalla Spagna, di un concreto interessamento del Real Madrid per il giocatore, hanno convinto la dirigenza neroazzurra ad accellerare i tempi per non rischiare di perdere il fuoriclasse argentino. Sul quotidiano QS si parla […] L'articolo Real Madrid, Icardi è il ...

Real Madrid - Courtois e Modric rispondono agli attacchi di Simeone : È arrivata la risposta da Madrid, sponda Real, alle accuse lanciate in settimana da Diego Simeone, allenatore dell’Atletico, che ha sottolineato come i giocatori delle merengues siano favoriti nell’assegnazione dei premi individuali per via dell’influenza del club. Di Courtois, il Cholo ha detto che “è andato al Real e ha vinto il premio come miglior portiere del mondo“. Posizione che non è andata giù ...

Modric risponde a Ronaldo : 'Real gruppo sano - è un ambiente eccellente' : Il Pallone d'Oro non ci sta, risponde e attacca, un pò come quando con la sua enorme classe rilancia un'azione del suo Real Madrid o della sua Croazia. In un'intervista rilascoata a Sportske Novosti, ...

Calciomercato Inter - Modric svela : 'Via dal Real la scorsa estate? Perez mi diede del pazzo' : E' stato il grande sogno di mercato dell'estate nerazzurra. Una tentazione forte, che alla fine non si è concretizzata con il trasferimento tanto desiderato da tutto l'ambiente Inter. Luka Modric , ...

Real Madrid - Perez si coccola Modric : “Sta segnando un’epoca - è un onore averlo con noi” : Ha trattenuto Modric in estate, nonostante le avances del mercato, e adesso si coccola il Pallone d’Oro 2018. Florentino Perez non si era sentito di rinunciare anche al croato dopo aver perso Cristiano Ronaldo, e ha avuto ragione. Ecco le parole con cui il presidente del Real Madrid ha commentato l’incoronazione del suo numero 10: “Ha avuto un anno spettacolare e nessuno meglio di lui incarna i valori del Real dentro e ...

Inter su Modric - si pensa a una nuova offerta ma nessuno scambio con il Real Madrid : Uno degli obiettivi dell'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato sarà sicuramente quello di rinforzare il centrocampo. È in quel ruolo che i nerazzurri, in questa prima parte della stagione, hanno messo in evidenza alcune carenze. Limiti dal punto di vista tecnico, perché manca quel giocatore in grado di far fare il definitivo salto di qualità al reparto e limiti dal punto di vista numerico visto che l'infortunio di Radja Nainggolan ha ...

Modric Pallone d’Oro : il Real Madrid lo celebra così -FOTO- : Modric Pallone D’ORO- Luka Modric è il vincitore del Pallone d’Oro 2018. Il croato mette fino al dominio Cristiano Ronaldo-Messi durato per ben 10 anni. Oltre 700 voti hanno incoronato il centrocampista del Real Madrid il miglior giocatore della passata stagione. Un premio che lo stesso giocatore ha accolto con grande gioia e soddisfazione. Una […] L'articolo Modric Pallone d’Oro: il Real Madrid lo celebra così -FOTO- ...

Pallone d'oro a Luka Modric : il croato del Real Madrid beffa Cristiano Ronaldo : Il croato Luka Modric ha vinto il Pallone d'oro 2018 . Il centrocampista del Real Madrid ha preceduto l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo e quello dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann . ...

Inter - spiraglio per Modric : il Real vira su Eriksen : L'ultima partita dell'Inter in Champions League contro il Tottenham ha messo in evidenza ancora alcuni limiti all'Interno della rosa a disposizione di Luciano Spalletti. In particolar modo a centrocampo la squadra ha dimostrato di avere qualche carenza, visto che sembra mancare una valida alternativa a Radja Nainggolan, che ancora non è riuscito ad arrivare al top della forma e ora si è fermato nuovamente per il problema alla caviglia e per un ...

Modric rompe con il Real Madrid : l'Inter torna a sperare : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello riguardante il mancato trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato voleva lasciare il Real Madrid e aveva trovato anche una bozza di accordo con la società nerazzurra attraverso il suo entourage, che è anche lo stesso di Sime Vrsaljko. A bloccare tutto è stato il patron del Real, Florentino Perez, che non ha voluto perdere un altro elemento ...