Parma | Kucka sempre più vicino

Calciomercato Parma - Juraj Kucka ad un passo : i dettagli : Juraj Kucka si appresta a firmare con il Parma un nuovo contratto dopo le esperienze in Italia con Milan e Genoa Juraj Kucka si appresta a tornare in Italia. L’ex centrocampista del Milan è infatti in procinto di firmare un nuovo contratto con il Parma, secondo quanto rivelato da Skysport il calciatore slovacco firmerà un contratto da 3 anni e mezzo col club ducale che dunque aggiungerà un centrocampista di quantità ed esperienza ...