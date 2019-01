Mercati in cerca di riscatto | la palla torna alle Banche centrali

Strasburgo - attentato al Mercatino di Natale : 3 morti. Caccia all’uomo - si cerca 29enne radicalizzato : “Killer è fuggito in taxi” : Tutta la Francia è mobilitata per cercare l’attentatore di Strasburgo, che intorno alle 20 di martedì sera ha fatto fuoco nel mercatino di Natale uccidendo tre persone e ferendone altre 13, otto delle quali in modo grave. La prima vittima identificata è un turista thailandese di 45 anni. Sua moglie, anche lei thailandese, è invece tra i feriti. Il ministro dell’Interno Christophe Castaner ha parlato di “Francia in emergenza ...