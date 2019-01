Maltempo | a Isernia si va verso la riapertura delle scuole Lezioni sospese in altri

Maltempo Molise : gelo e neve a Isernia - -11°C a Capracotta : Il peggioramento delle condizioni meteo ha portato una vera e propria bufera in Alto Molise, con neve in tutta la provincia di Isernia con temperature fino a -11°C a Capracotta. La viabilità è difficile su tutte le strade con situazione di criticità sulla SS650 Trignina, la SS17 – Valico Castelpetroso e la SS652 – Valico Macerone per la presenza di ghiaccio. Sulla Trignina ci sono ancora sette tir fermi all’altezza di Bagnoli ...

Maltempo - torna la pioggia a Isernia : straripa il fiume Sordo : Dopo alcune ore di tregua è tornata la pioggia in tutta la provincia di Isernia. Il livello di guardia è alto soprattutto nelle zone a ridosso dei fiumi. Il Volturno, in particolare, è il sorvegliato speciale ed ha già rotto gli argini invadendo le aree periferiche di Venafro e Sesto Campano allagando scantinati e pianoterra di molte abitazioni. Due persone, sorprese in auto dall’onda di piena, sono state tratte in salvo dai vigili del ...