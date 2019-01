LIVE Sci alpino | Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA | Marcel Hirscher in trionfo davanti a

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA : via alla seconda manche - Razzoli per la rimonta : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

LIVE Sci alpino - Slalom Zagabria 2019 in DIRETTA. Austria padrona : Schwarz sorprende tutti nella prima manche! Qualificati Razzoli e Tonetti : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Zagabria, Croazia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Dopo la strepitosa vittoria di ieri di Mikaela Shiffrin, oggi tocca agli uomini, con Marcel Hirscher che non vorrà essere da meno, su una pista nella quale ha vinto in ben quattro occasioni. Il fuoriclasse Austriaco vuole rifarsi dopo l’uscita di scena di Madonna di Campiglio, ma avrà contro una nutrita schiera di rivali. Su ...

LIVE Sci alpino - DIRETTA Slalom Zagabria 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming : La Coppa del Mondo di sci alpino 2019, dopo il City Event di Oslo di Capodanno, si sposta in Croazia per l’ormai tradizionale Slalom di Zagabria. Inizia, dunque, il lungo avvicinamento che ci porterà ai Mondiali di Are nel mese di febbraio, con gli atleti che andranno a dividersi tra i punti valevoli per la classifica generale e l’affinamento della condizione in vista della kermesse iridata. La gara di quest’oggi avrà grande ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski 2019 in DIRETTA : De Fabiani cerca il colpaccio nella 15 km pensando al podio nella generale. 10 km per le donne : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima giornata di gare del Tour de Ski: in Val di Fiemme è la volta delle prove con partenza in linea. In programma la 15 km maschile alle ore 15.10, preceduta della 10 km femminile alle ore 14.00. Entrambe le gare saranno in tecnica classica. Sicuramente tutte le aspettative e le speranze italiane sono riposte in Francesco De Fabiani, salito fino al sesto posto “in pista” dopo la ...

LIVE Sci - Slalom donne Zagabria 2019 in DIRETTA : orari delle due manche e come vederlo in tv e streaming : Oggi sabato 5 gennaio si disputerà lo Slalom femminile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulle nevi croate andrà in scena il primo vero appuntamento del nuovo anno dopo il City Event di Oslo a Capodanno, si preannuncia grande spettacolo per una grande classica del circuito internazionale. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che vuole proseguire il proprio dominio tra i pali stretti ma non mancherà la ...

LIVE Sport - DIRETTA 5 gennaio : fari su sci alpino e Tour de Ski. Anticipi per volley e basket : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, sabato 5 gennaio. Ci attende una ricchissima giornata di eventi, ne vedremo davvero delle belle in questo primo weekend del 2019: piatto succulento con gli Sport invernali ma non mancano tennis e Sport di squadra ad allietarci in questa vigilia di Epifania. Lo sci alpino torna protagonista con lo slalom femminile di Zagabria, il Tour de Ski andrà in scena in Val di Fiemme con delle mass ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : il Napoli vuole Veretout - Diawara in uscita. Il Milan vira su Obiang : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

LIVE Salto con gli sci - Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2019 in DIRETTA : Ryoyu Kobayashi prende il volo! Tris di vittorie ed en plein vicino! : Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018/2019 a Innsbruck, in Austria. Prosegue la 67esima edizione della storica competizione di Salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che entreranno stabilendo i migliori punteggi tra gli sconfitti. Ryoyu ...