HTC U11 con Android 9 Pie appare su Geekbench

HTC regala gli auricolari JBL a chi acquista HTC U12+ - U11+ e U11 : HTC annuncia la vendita di Natale, con gli auricolari JBL, del valore di 120 euro, in regalo per chi acquista uno dei più recenti flagship.

Primi rilasci di Pie su HTC U11 Life : diffusione capillare ormai prossima : In sordina HTC U11 Life sta iniziando a ricevere in alcune parti del mondo l'aggiornamento ad Android 9.0 Pie, l'ultima distribuzione dell'OS mobile di Google, incapsulato all'interno di un pacchetto dal peso di 720.3MB. Il device è equipaggiato con Android One, una particolare versione che subirà ulteriori miglioramenti a livello prestazionale proprio grazie all'integrazione della più recente major-release. Non è detto che l'upgrade abbia ...