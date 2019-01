GE | un morto e due feriti in scontro frontale

Babysitter uccide bimbo di due mesi e lo riconsegna alla mamma senza dirle che è morto : Marissa Tietsort, Babysitter 28enne, mamma di 5 figli e in attesa del sesto, è stata accusata in primo grado per l'omicidio di un bambino di due mesi del quale si stava prendendo cura per lavoro. Dopo averlo ucciso, gli avrebbe messo una tuta da sci e lo avrebbe riconsegnato alla mamma senza dirle che era morto: "Non è vero che sono un mostro e una minaccia per la società. Sono una brava mamma".Continua a leggere

Trattore impazzito in discesa travolge due persone : un morto e un ferito grave : E' di un morto e di un ferito grave il bilancio di un tragico incidente sul lavoro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Chiampo (Vicenza), in via Zonati. Secondo una prima ricostruzione un...

Ultrà morto - sequestrata auto a Napoli. Controlli su altre due vetture - : Gli inquirenti di Milano sono risaliti a una macchina, presente in via Novara il 26 dicembre, intestata al padre di un tifoso napoletano. Individuate altre 2 auto che potrebbero essere coinvolte nell'...

Tifoso morto - l'ultrà dell'Inter Piovella : "Travolto forse da due auto" | Indagini su tifosi napoletani : Il capo ultrà della curva dell'Inter arrestato per gli scontri del giorno di Santo Stefano prima del match contro il Napoli, ha parlato della morte di Daniele Belardinelli e del suo presunto "ruolo" di organizzatore: "Io mi occupo solo di coreografie nel direttivo della curva".

Tifoso interista morto - l’ipotesi della procura di Milano : investito da una o due auto di ultras del Napoli : investito da una o da due auto guidate da tifosi napoletani che si stavano avvicinando a San Siro e sono state bloccate dall’agguato dei tifosi nerazzurri: potrebbe esser morto così Daniele Belardinelli, l’ultras del Varese ucciso il 26 dicembre negli scontri prima della partita Inter-Napoli. È questa l’ipotesi concreta su cui si stanno concentrando le indagini della procura di Milano e della Digos, anche alla luce degli ...

Tifoso morto - Piovella interrogato : “Belardinelli un fratello - forse è stato investito da due auto” : È durate oltre tre ore l’interrogatorio di Marco Piovella, il capo ultras della curva dell’Inter arrestato due giorni fa per i fatti che il 26 dicembre scorso hanno portato alla morte di Daniele Belardinelli prima della partita di San Siro tra i nerazzurri e il Napoli. Piovella ha risposto alle domande del gip Guido Salvini, ribadendo il suo ruolo all’interno della tifoseria organizzata dell’Inter e fornendo anche ...

Agrigento - esplosione in azienda di produzione ossigeno : un morto e due feriti : Lo scoppio è avvenuto alla Sapio Life della zona industriale di Agrigento, in territorio di Aragona-Favara

Botti - nessun morto ma due feriti gravi : ANSA, - ROMA, 1 GEN - Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all'uso dei Botti durante i festeggiamenti per Capodanno. In particolare in provincia di Milano un giovane è in gravi ...