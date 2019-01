Epifania | Confesercenti-Swg | “Nella calza meno dolci | più giochi e moda”

meteoweb.eu

: Confesercenti: 'Nel weekend tra saldi ed Epifania acquisti per 12 milioni di italiani' - GazzettadellaSp : Confesercenti: 'Nel weekend tra saldi ed Epifania acquisti per 12 milioni di italiani' - salernopost : Saldi in Campania, la spesa media dei consumatori e i consigli di Confesercenti Al via, dal 5 gennaio, in coinci… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Risveglio gradito questa mattina per milioni di bambini (e non): ladella Befana, quest’anno, è più ricca del solito, con dentroma anche più giocattoli. E, complice la concomitanza con il primo weekend dei saldi invernali, più prodotti e accessori d’abbigliamento, dalle sciarpe ai cappelli, dalle calze alla piccola maglieria.Quest’anno a festeggiare la Befana con un regalo a figli o nipoti è il 75% degli italiani, con un budget medio per persona di 71 euro, il più alto degli ultimi quattro anni, ed una spesa complessiva che sfiora i 2 miliardi di euro. È quanto emerge dall’indagine sui consumi e le abitudini degli italiani per le feste 2018-2019 condotta dacon SWG su un panel di 3000 consumatori.Per riempire la, tra i banchi e le vetrine dei negozi si cercano soprattutto(o carbone), indicati dal 34%; ma cresce ...