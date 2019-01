Ecco i Messaggeri della Genesi

universo7p

(Di domenica 6 gennaio 2019) ILa cometa di Halley è una delle tante comete che viaggiano nei cieli, ma ha diverse caratteristiche che la rendono unica. Ad esempio, il fatto che le registrazioni delle sue apparizioni risalgono a divèrsi millenni addietro. Essa è una cometa periodica che riappare nei cieli ogni circa 76 anni.La credenza secondo cui la cometa di Halley è associata a guerre e sconvolgimenti, è stata fomentata dalla casistica di eventi che avevano coinciso con le sue precedenti apparizioni. Esaminando le tavolette astronomiche babilonesi, alcuni studiosi avevano scoperto che in esse era stata registrata l’apparizione di corpi celesti di natura straordinaria, probabilmente comete, dicevano, nell’anno 164 a. C., e nell’anno 87 a. C. La periodicità dei settantasette anni suggerì agli studiosi l’idea che gli insoliti corpi celesti fossero ...