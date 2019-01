Domenica In | clamoroso scippo a Che tempo che fa | la Venier frega Fazio | visto che

Domenica In - Simona Izzo e lo sfregio a Barbara D'Urso su Rai 1 : clamoroso - Mara Venier gongola : Scintille nello studio di Domenica In su Rai 1: nel mirino, nella puntata di Domenica 23 dicembre, ci finisce suo malgrado Barbara D'Urso, in pausa con il suo Domenica Live. Contro Carmelita, infatti, è piovuta la frecciata di Simona Izzo, entrata in studio subito dopo la performance di Francesco Me

Mara Venier imbarazzata a Domenica In : clamoroso sbaglio della regia : Domenica In: Mara Venier in imbarazzo per un errore della regia Bruno Vespa è stato intervistato oggi a Domenica In da Mara Venier e si è trovato a suo malgrado protagonista di una clamorosa gaffe fatta dalla regia. Dopo aver parlato lungamente di politica, la bionda conduttrice avrebbe voluto omaggiare il suo ospite attraverso la messa in onda di una clip. Peccato però che il video lanciato dalla regia fosse totalmente sbagliato e non ...

Domenica In - quello che pochi hanno notato in diretta. Il clamoroso zampino di Barbara D'Urso su Raiuno : La mano di Barbara D'Urso su Domenica In ? La sua Domenica Live su Canale 5 è già in vacanza, Mara Venier ha la strada spianata verso il trionfo dello share ma qualcuno nota come nella puntata del '...

Domenica In - Mara Venier e un clamoroso ritorno in studio : telespettatori in delirio - dopo i veleni - : Grossa sorpresa a Domenica In . dopo alcune puntate di assenza torna nello studio di Mara Venier il tradizionale, storico 'cruciverbone'. Accolto con entusiasmo dai telespettatori, con un dubbio: non ...

Domenica In - irrompe Flavio Insinna : il clamoroso incrocio nello studio di Mara Venier : Mara Venier sta preparando una puntata con il botto di Domenica In , in onda Domenica 16 dicembre a partire dalle ore 14 su Rai1. Torna l'attore piemontese Gabriel Garko per una sorpresa a Mara Venier.

Domenica In - la 'storica figura di mer*** di Mara Venier' : Striscia la Notizia - il video clamoroso : A Domenica In , nell'ultima puntata di Domenica 9 dicembre in onda su Rai 1, nell'intervista con Gabriel Garko , Mara Venier ha rievocato uno storico incidente avvenuto con Luca Giurato : i due si ...

Domenica In - Mara Venier e il sogno proibito : 'Mi manca solo lui'. Appello clamoroso : chi vuole ospite : 'Alla mia Domenica In manca solo Papa Francesco '. Intervistata da Famiglia Cristiana , Mara Venier punta in alto e gongola per il successo della sua conduzione. Il salotto di Raiuno funziona bene in ...

Domenica In - da Mara Venier clamoroso siluro a Elisa Isoardi : c'è Antonella Clerici - cosa mostrano in diretta : Un , involontario?, agguato Rai a Domenica In . Ospite d'eccezione di Mara Venier è Antonella Clerici , conduttrice di Portobello sabato sera su Raiuno , in affanno sugli ascolti, e soprattutto ex ...