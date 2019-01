Afghanistan - crollo in una miniera d'oro : almeno 30 morti : Alcuni abitanti della zona avevano scavato un cunicolo profondo per cercare oro, ma sono stati travolti

Almeno 30 persone sono morte in Afghanistan nel crollo di una miniera d’oro : Almeno 30 persone sono morte per il crollo di una miniera nel nord-est dell’Afghanistan, nella provincia del Badakhshan. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di una miniera costruita da alcuni abitanti del villaggio per cercare oro. #BREAKING: 30 killed in gold mine