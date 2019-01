Una Vita spoiler spagnoli | Celia è in attesa | fiori d' arancio ad Acacias

Una Vita Anticipazioni 6 gennaio 2019 : la maledizione di Lolita si è spezzata! : La bella cameriera può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Non è morta il giorno del suo compleanno.

Una Vita - anticipazioni spagnole : ANTOÑITO e LOLITA si sposano : Fiori d’arancio nelle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita): grazie alle anticipazioni fornite da Rtve, la rete televisiva spagnola che trasmette la telenovela, è stato possibile scoprire che ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana) e LOLITA Casado (Rebeca Alemany) diventeranno marito e moglie nelle puntate in onda – ovviamente nella penisola iberica – nelle prime settimane di gennaio 2019. Negli episodi trasmessi di recente in ...

Vita in diretta - Francesca Fialdini criticata risponde in studio ai telespettatori : 'Vi prometto Una cosa' : È stata travolta dalle critiche, Francesca Fialdini . La conduttrice di La Vita in diretta era finita nel mirino dei telespettatori sui social lo scorso 27 dicembre per una domanda fatta ad alcune ...

Spoiler Una Vita : Victor chiede la mano a Maria Luisa - lei lo rifiuta : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni della soap Una Vita, trasmessa tutti i giorni da Canale 5 dopo Beautiful. L'appassionante fiction continua ad avere quotidianamente in Italia una media di oltre due milioni di telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane focalizzano la loro attenzione sul giovane Victor e su Maria Luisa, la sua capricciosa fidanzatina. Il Ferrero, dopo aver deciso di ...

Una Vita - spoiler iberici : Celia forse incinta - nozze tra Lolita e il figlio di Ramon : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella scritta da Aurora Guerra, che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le anticipazioni delle puntate spagnole, in onda a gennaio in Spagna, si soffermano su Celia e Lolita, interpretate da Ines Aldea e Rebeca Alemañy. Se la moglie dell'avvocato accuserà dei sintomi riconducibili ad una gravidanza, la serva coronerà finalmente il suo sogno d'amore con Antonito davanti a ...

Una Vita - puntate dal 7 all'11 gennaio : Samuel trasportato in ospedale : Negli appuntamenti della prossima settimana con la soap opera spagnola 'Una Vita', il pubblico deve fare i conti con nuovi colpi di scena nelle vicende dei personaggi principali. Ursula manovra ogni situazione ed è pronta a qualsiasi sacrificio pur di ottenere il proprio scopo che è quello di mettere scompiglio all'interno della famiglia Alday. La Dicenta con l'inganno ha trovato il modo per far stare insieme Blanca e Diego ma la sua intenzione ...

Una Vita - trame all'11 gennaio : scontro tra i fratelli Alday : Lunedì 7 gennaio ha inizio una nuova settimana con la soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Una Vita' che vede al centro delle attenzioni il personaggio di Ursula. La donna continua a mettere in difficoltà la Vita delle persone attuando piani infallibili di vendetta: la Dicenta in particolare vuole fare in modo che Samuel possa venire al corrente della relazione segreta tra Diego e Blanca, così da far scoppiare una nuova lite. Le ...

Una Vita - trama del 6 gennaio : Elvira ritorna ad Acacias 38 durante le nozze di Simon : Appuntamento con le anticipazioni della soap Una Vita e riguardanti la puntata doppia di domenica 6 gennaio 2019 e che andrà in onda a partire dalle 14,30 su canale 5. In questo inizio anno, la programmazione domenicale vede una gradita sorpresa per i telespettatori delle telenovelas. Dal giorno dell'Epifania infatti, ogni domenica assisteremo alla messa in onda a partire dalle 14,00 della soap americana Beautiful ed a seguire un doppio episodio ...

Anticipazioni spagnole Una Vita : la gravidanza di Celia - Lolita e Antonito sposi : Sono in arrivo delle grandi novità nella soap opera di origini iberiche “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, e sempre in grado di sorprendere grazie ai numerosi colpi di scena. Le Anticipazioni degli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva LA 1 TVE molto probabilmente la prossima settimana, ci dicono che un personaggio femminile presente nelle trame sin dal primo esordio finalmente realizzerà un sogno. Si tratta ...

Anticipazioni Una Vita dal 7 all’11 Gennaio 2019 : torna Elvira : Una Vita Anticipazioni prossima settimana: Elvira riappare ad Acacias 38 Grandi novità la prossima settimana per i telespettatori di Una Vita. Partiamo dal matrimonio di Simon e Adela. Alla fine, i due giovani si sposano. Mentre viene celebrata la messa, ad Acacias 38 fa ritorno Elvira. La dolce figlia del colonnello Valverde riappare in quartiere […] L'articolo Anticipazioni Una Vita dal 7 all’11 Gennaio 2019: torna Elvira proviene ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Elvira ricompare durante le nozze di Simon e Adela : La povera Elvira assisterà al Sì del suo amato con l'ex novizia Adela, Simon rimarrà sconvolto mentre la Valverde ancora più sgomenta perderà i sensi.

Una Vita e Il Segreto sospese il 5 gennaio : Beautiful riparte all'Epifania : La programmazione di Una Vita e Il Segreto è stata interrotta soltanto in rare occasioni durante le vacanze di Natale. Le due telenovelas spagnole hanno trovato ampio spazio nel palinsesto di Canale 5, andando in onda anche con puntate più lunghe del solito e coprendo lo spazio lasciato libero da Beautiful e Uomini e donne. Ora che le festività invernali stanno per giungere al termine, è lecito chiedersi cosa accadrà per le due serie televisive ...