Siena | 63enne ucciso a coltellate Fermata una ragazza | «Voleva violentarmi»

Siena - minorenne pugnala a morte un 63enne - la ragazzina : 'Voleva stuprarmi' : La tragedia si è consumata a Castelnuovo Berardenga Scalo, in provincia di Siena . Un 63enne di origine marocchina è stato trovato senza vita all'interno di uno stabilimento che produce laterizi. A condurre le indagini i carabinieri della Compagnia di Siena ; sul posto anche i sanitari del 118. Da quello che è stato ricostruito, l'uomo lavorava un tempo all'interno dell'edificio come guardiano ed è stato ucciso con molteplici colpi di arma da ...

Siena - fermata minorenne per l’omicidio di un 63enne marocchino : “Voleva stuprarmi” : Lui ha provato a violentarla, lei lo ha ucciso a coltellate. È la versione fornita agli inquirenti dalla ragazza minorenne fermata in provincia di Siena con l’accusa di essere l’autrice dell’omicidio di un 63enne marocchino a Castelnuovo Scalo. La giovane, secondo quanto riferiscono gli stessi carabinieri, ha ammesso di essere l’omicida spiegando di esser stata aggredita dall’uomo. Il decreto di fermo è stato emesso dalla ...

Siena - guardiano 63enne ucciso in azienda. 16enne confessa : «Ha provato a stuprarmi e l'ho accoltellato» : Sette coltellate alla schiena. Avrebbe reagito a un tentativo di stupro e per reazione ha afferrato un coltello da cucina e ha pugnalato a morte il suo aggressore, un cittadino marocchino, colpendolo...

Siena - guardiano 63enne ucciso in azienda da una 16enne : «Ha provato a violentarmi» : Sette coltellate alla schiena. Avrebbe reagito a un tentativo di stupro e per reazione ha afferrato un coltello da cucina e ha pugnalato a morte il suo aggressore, un cittadino marocchino, colpendolo...

Siena - uomo 63enne ucciso a coltellate da una 18enne : “Ha tentato di stuprarmi” : Un uomo di 63 anni è stato trovato morto, dopo aver ricevuto diverse coltellate , all'interno dell'appartamento in cui abitava a Castelnuovo Scalo, frazione di Asciano, in provincia di Siena . Una 18enne è stata accusata di omicidio: la ragazza ha confessato di essere la responsabile dell'accoltellamento e ha raccontato di aver reagito a un tentativo di stupro.Continua a leggere

Siena - 63enne ucciso a coltellate in una fornace di laterizi - : successo a Castelnuovo Scalo. L'uomo, che secondo le prime ricostruzioni aveva lavorato per anni nella fornace e continuava a vivere negli appartamenti in dotazione agli operai, sarebbe stato colpito ...

Siena - custode 63enne ucciso a coltellate : Il cadavere è stato trovato in uno degli appartamenti dati in dotazione agli operai all'interno della struttura

Siena - 63enne ucciso a coltellate in una fornace di laterizi : Siena, 63enne ucciso a coltellate in una fornace di laterizi È successo a Castelnuovo Scalo. L’uomo, che secondo le prime ricostruzioni aveva lavorato per anni nella fornace e continuava a vivere negli appartamenti in dotazione agli operai, sarebbe stato colpito da 6 o 7 coltellate alla schiena Parole chiave: ...