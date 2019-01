PSG su de Ligt | ma la Juve è serena | forte dell' incontro con Agnelli

Calciomercato Juventus - De Ligt obiettivo del PSG : bianconeri tranquilli : ... LIVE E ON DEMAND Il pressing della 'Vecchia Signora' è noto, così come quello del PSG che sarebbe pronto a compiere una follia dal punto di vista economico: secondo il 'Corriere dello Sport', i ...

Calciomercato - PSG ad Amsterdam per De Jong e De Ligt : Calciomercato PSG – Come riporta l’agenzia ANSA potrebbe essere vicina la fine della telenovela di Calciomercato che si è instaurata intorno ai due gioielli dell’Ajax Frenkie De Jong e Matthis De Ligt. I calciatori sono inseguiti da mezza Europa, Juventus in testa compresa, e grazie ai quali il club di Amsterdam conta d’incassare sui 150 […] L'articolo Calciomercato, PSG ad Amsterdam per De Jong e De Ligt proviene ...