L' Iran potrebbe vietare il social network Instagram | ' Contenuti immorali e osceni'

(Di sabato 5 gennaio 2019) Il noto, che consente a milioni di utenti in tutto il mondo di condividere le foto personali, presto inessere oscurato. Lo ha stabilito l'autorità giudiziaria del Paese, che definisce ilun posto dove si pubblicherebbero immagini dal contenuto immorale e osceno. Un aspetto questo, a detta delle autorità, che va anche contro i princìpi dell'Islam. Molti cittadini però non la pensano in questa maniera, e sono sicuri che dietro l'apparente motivo religioso e di "princìpio", ci sia la voglia del governo di Teheran di mettere a tacere le tantissime voci di dissenso che circolano intorno all'Esecutivo del Paese.Nel Paese sono già vietati tutti gli altrinon sarebbe il primoina subire una sorte del genere. Già tutti gli altriche in Occidente siamo abituati ad usare abitualmente, come lo ...