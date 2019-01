Italiano scomparso in Burkina Faso è figlio di ex sindaco Vigonza

ilfogliettone

(Di sabato 5 gennaio 2019) Il 30enne Luca Tacchetto,dell'exdi, sembranel nulla dal 15 dicembre scorso, durante un viaggio in. Secondo le ultime informazioni che si hanno sui suoi spostamenti, il giovane era in compagnia di un'amica canadese, Edith Blais, 34 anni, con la quale stava cercando di raggiungere in auto la capitale Ouagadougou.La coppia era attesa a cena da due amici francesi, da tempo domiciliati nel Paese. L'Ambasciata italiana ad Abidjan sta seguendo il caso con la massima attenzione e sin dal primo momento è intervenuta presso le Autorità locali perché fossero attivate le opportune ricerche. Il ministero degli Esteri, riferiscono fonti della Farnesina, si mantiene in contatto con i familiari per fornire, in stretto raccordo con l'ambasciata, informazioni aggiornate e ogni altra possibile assistenza. Luca Tacchetto era partito per il...