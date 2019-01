Infortuni | Inail | in primi 11 mesi 2018 incidenti mortali +9 | 9%

Confartigianato imprese Terni - Inail - comune di Orvieto e Fismic insieme per la giornata della sicurezza sui luoghi di lavoro " Infortuni in ... : UMWEB, Orvieto . Nella giornata di ieri Martedì 4 Dicembre, si è svolta la giornata di sensibilizzazione sui temi attuali che riguardano la sicurezza nei luoghi di lavoro e in particolare gli infortuni ...

Infortuni - Flai : "Dati Inail in agricoltura lontani da realtà - sono molti di più" : Roma, 14 nov. (Labitalia) - "In agricoltura stiamo registrando un incremento delle morti sul lavor[...]

Infortuni - Fillea a Inps e Inail : "In edilizia battaglia contro lavoro nero e grigio" : Roma, 14 nov. (Labitalia) - Noi chiediamo "all'Inail ma anche all'Inps e agli altri istituti di so[...]