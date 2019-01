huffingtonpost

: Gianfranco Vissani vs Alessandro Borghese: 'Non è un cuoco, si diverte a fare tv, ma fare lo chef è un'altra cosa' - HuffPostItalia : Gianfranco Vissani vs Alessandro Borghese: 'Non è un cuoco, si diverte a fare tv, ma fare lo chef è un'altra cosa' - BabelFishNews : Alessandro Borghese “is not a chef”: the attack by Gianfranco Vissani - FirstRadioWeb : Gianfranco Vissani ed il commento al vetriolo su Alessandro Borghese: “Non fa il cuoco, lui va in giro…” | FirstRad… -

(Di sabato 5 gennaio 2019) Parole al veleno quelle dette da loall'indirizzo del collega. Lo chef, ospite a Vieni da me di Caterina Balivo, non le ha mandate a dire e su precisa richiesta della conduttrice di stilare la classifica di merito di sei cuochi famosi,si è soffermato su: "Sitv, malo chef è un'altra cosa. Non ha nemmeno un ristorante".Un'esternazione non esatta, infattisi corregge subito: "No, adesso ce l'ha un ristorante. Perristorazione, però, bisogna sporcarsi le mani, piegare le gambe, sudare equello che si deve. Lui? No, non lo fa, lui va in giro. Non possoclassifiche perché c'è lui".Senza eufemismi. Elogi, invece, nei confronti di Barbieri di cuidice "ha trovato la strada giusta con i programmi in tv. Come chef mi piace tantissimo" e di ...