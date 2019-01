F1 | l’Alfa-Sauber brucia tutti sul tempo | ecco quando Raikkonen scenderà in pista con la

F1 - l’Alfa-Sauber già entusiasta di Kimi Raikkonen : il commento di Vasseur è… ‘celestiale’! : Il team principal ha parlato delle prime settimane di lavoro con Raikkonen, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo L’avventura di Raikkonen in Alfa-Sauber è già cominciata, il finlandese si è già fatto vedere più volte in fabbrica ad Hinwil per seguire da vicino lo sviluppo della monoposto. Un comportamento esemplare quello del finlandese, che punta a migliorare ulteriormente il livello del team, continuando a scalare la ...

F1 - Leclerc volta pagina : “l’Alfa-Sauber mi ha regalato la Ferrari - adesso non mi spaventa nulla” : Il pilota monegasco ha ringraziato con un video l’Alfa-Sauber, team che gli ha permesso di compiere il grande salto in Ferrari Una stagione, quella del debutto in Formula 1, davvero esaltante e ricca di colpi di scena, utile per guadagnarsi l’opportunità di gareggiare nel 2019 al volante della Ferrari. photo4/Lapresse Charles Leclerc è senza dubbio un predestinato, l’anno prossimo gli toccherà dimostrarlo sfidando ...

F1 – Test Abu Dhabi - che succede all’Alfa Sauber di Giovinazzi? Bandiera rossa a Yas Marina : L’Alfa Sauber di Giovinazzi si ferma in prossimità della pit-lane a Yas Marina: Bandiera rossa ai Test di Abu Dhabi Continua lo spettacolo dei Test Pirelli di F1 ad Abu Dhabi. Dopo la giornata di ieri, che ha visto Vettel al comando della classifica dei tempi e durante la quale gli occhi sono stati tutti puntati su Raikkonen e Kubica, oggi in pista sul circuito di Yas Marina altri campioni delle quattro ruote sono protagonisti ...

Primo giorno di Raikkonen in pista con l’Alfa-Sauber : L’Alfa Romeo Sauber F1 Team ha concluso il Primo giorno di test ad Abu Dhabi con Kimi Raikkonen al debutto al volante della C37. Il finlandese ha completato 102 giri, prendendo confidenza con la monoposto e i sistemi operativi del team. Il programma era concentrato sui test pneumatici 2019, oltre a mescole diverse rispetto a […] L'articolo Primo giorno di Raikkonen in pista con l’Alfa-Sauber sembra essere il Primo su ...

LIVE F1 - Test Abu Dhabi 2018 in DIRETTA : 27 novembre. Raikkonen debutta con l’Alfa Romeo-Sauber - si provano le Pirelli 2019 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test ad Abu Dhabi del Circus della Formula Uno. Sul tracciato di Yas Marina i team si ritroveranno per provare le gomme Pirelli 2019 e, nello stesso tempo, consentire ai piloti di girare con alcuni componenti funzionali alle vetture dell’anno prossimo. La Mercedes si affiderà in questo day-1 al finlandese Valtteri Bottas, reduce da un’annata negativa nella quale la ...

F1 – Ultime qualifiche super per Leclerc - il monegasco soddisfatto ad Abu Dhabi : “spero di portare l’Alfa Sauber a punti domani” : Le parole di Charles Leclerc dopo la sua ultima qualifica con l’Alfa Sauber prima della nuova sfida in Ferrari: la soddisfazione del monegasco ad Abu Dhabi E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Abu Dhabi: il britannico della Mercedes ha segnato un tempone sul circuito di Yas Marina, conquistando la sua 83ª pole position in carriera. Una splendida doppietta Mercedes ad Abu Dhabi, con Bottas alle spalle del campione del mondo. ...

F1 - retroscena Vasseur : “ecco quando ho contattato Raikkonen per proporgli il sedile dell’Alfa-Sauber” : Il team principal della scuderia svizzera ha rivelato di aver contattato Raikkonen il lunedì successivo il Gp di Monza, non prima Emergono nuovi retroscena relativi al passaggio di Kimi Raikkonen all’Alfa-Sauber, scuderia con cui il finlandese correrà per le prossime due stagioni agonistiche. LaPresse/Photo4 Frederic Vasseur è uscito allo scoperto svelando la tattica utilizzata per convincere Iceman, sottolineando di aver aspettato ...