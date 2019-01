24 Ore Daytona | Kobayashi firma il miglior tempo nella seconda sessione Il compagno di

oasport

(Di sabato 5 gennaio 2019) Si è conclusa ladi test in vista della 24 Ore diin programma il 26-27 gennaio. Ilè stato siglato da Kamuial volante della Cadillac DPi-V.R.: il suo 1:36.996 è risultato insuperabile, il giapponese è riuscito a precedere Jonathan Bomarito (Mazda) per appena otto millesimi. Il nipponico,di squadra di Fernando Alonso che si sta caricando proprio in vista di questa grande classica con l’obiettivo di vincerla (lo scorso anno fu un banco di prova in vista della vittoriosa 24 Ore di Le Mans), si è ben distinto nell’arco di queste prove cronometrate e la Cadillac ha destato delle ottime impressioni. Terza piazza per l’altra Mazda di Timo Bernhard, quarto l’argentino Agustin Canapino sulla Cadillac del Juncos Racing mentre la quinta piazza è di Helio Castroneves su Acura. Bravissimo il nostro David Rigon che ...