VALENTINO ROSSI TAPIRO D' ORO DI STRISCIA MotoGp | ' Non ho vinto nemmeno una gara | per me

Giornata all’insegna del divertimento per Francesca Sofia Novello : che spasso per la fidanzata di VALENTINO ROSSI con la sua “Patata Squad” [VIDEO] : divertimento, fatiche, sciate e sensualità: una Giornata speciale per Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, sulla neve di Madonna di Campiglio Continua la vacanza sulla neve di Madonna di Campiglio di Valentino Rossi e della sua Francesca Sofia Novello. Il campione di MotoGp e la sua fidanzata non si mostrano molto spesso insieme sui social, ma la bella modella italiana ogni tanto aggiorna i fan tra sciate sullo snowboard ...

MotoGp - VALENTINO ROSSI riceve il Tapiro d’Oro : “zero vittorie nel 2018 pesano. Sposarmi? Ecco cosa posso dirvi” : Il pilota pesarese ha ricevuto il premio di Striscia la Notizia per non aver vinto nemmeno una gara nel Mondiale 2018 Inizia con un premio il 2019 di Valentino Rossi, ma non si tratta di qualcosa di cui andarne fieri. Il Dottore infatti ha ricevuto il Tapiro d’Oro, la cui consegna verrà trasmessa nella puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda questa sera, venerdì 4 gennaio. Valerio Staffelli ha incontrato personalmente il ...

Striscia - tapiro a VALENTINO ROSSI : ‘Nozze con Francesca? Non ci abbiamo pensato’ : Venerdì 4 gennaio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valentino Rossi riceve il tapiro d’oro per non aver vinto neanche una gara nel 2018. Valentino Rossi interrogato da Staffelli sui risultati del motomondiale ammette: «È stata una stagione difficile. Non sono riuscito a vincere neanche una gara e questo mi dispiace un sacco». Staffelli domanda: «Ci risulta che ha vinto ultimamente…». «Sì ho vinto la 100 km dei campioni – precisa ...

MotoGp - pesantissime critiche nei confronti di Viñales : “non deve più accadere che VALENTINO Rossi…” : Il pilota spagnolo è stato criticato da un ex leggenda Yamaha per via dei discutibili risultati maturati nella scorsa stagione Dure critiche, scaturite dalle prestazioni fornite nella scorsa stagione. Maverick Viñales è finito nel mirino di Wayne Rainey, leggenda della Yamaha capace di conquistare tre titoli iridati consecutivi in 500 tra il 1990 e il 1992. AFP/LaPresse Interrogato da Motorsport-Total.com sul comportamento del pilota ...

VALENTINO ROSSI super sulla neve – Fioccano le testimonianze - il racconto di un fan : “non volevo rovinargli la giornata - ma…” [FOTO] : Valentino Rossi ed il rispetto dei suoi fan: il racconto di un tifoso del Dottore dell’incontro col suo idolo sulla neve di Madonna di Campiglio Ancora divertimento sulla neve per Valentino Rossi: il Dottore sta trascorrendo il suo tempo a Madonna di Campiglio, con la sua dolce metà Francesca Sofia Novello, con la quale ha dato il benvenuto al 2019, ed i suoi più fidati amici. Il pilota Yamaha sa essere veloce anche sulla neve e con ...

MotoGp - Stoner e Agostini senza peli sulla lingua : dichiarazioni importanti sul ritiro di VALENTINO Rossi : I due ex piloti hanno parlato del futuro di Valentino Rossi, sottolineando il proprio punto di vista su quella che dovrà essere la decisione del pesarese Un contratto in tasca fino al 2020 e tanta voglia ancora di correre, Valentino Rossi ha tutte le intenzioni di proseguire la sua carriera in MotoGp, andando a caccia del tanto agognato decimo titolo in carriera. LaPresse/Alessandro La Rocca Di ritiro al momento nemmeno l’ombra, il ...

VALENTINO ROSSI - una stagione 2019 a 40 anni (e non sentirli…). Il Dottore punta a migliorare il record di longevità : Anno di nuove sfide e anno di nuovi record da realizzare. Valentino Rossi, pRossimo alle quaranta candeline (il 16 febbraio), si prepara per un’altra stagione in MotoGP dove le motivazioni e la determinazione non mancheranno. Non è stato un 2018 facile per il “Dottore”, a secco di vittorie nella classe regina e mai davvero in lizza per il titolo. Il terzo posto finale è un brodino che non può soddisfare chi come lui aspira ...