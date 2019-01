Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 17 | 10

CALCIOMERCATO ROMA/ Ultime Notizie - il Valladolid riscatta Daniele Verde : ai giallorossi andranno 2 mln : CALCIOMERCATO ROMA, Ultime notizie, il Valladolid è pronto a riscattare Daniele Verde. Nelle casse del club giallorosso arriveranno 2 milioni di euro.

Calciomercato Milan / Ultime Notizie - Sarri : "Higuain non arriva - c'è Morata". Tramonta lo scambio? : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Maurizio Sarri smentisce ogni ipotesi di scambio tra Gonzalo Higuain e Alvaro Morata.

Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in questo venerdì 4 gennaio in studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione per me la polemica Non esiste c’è una legge dello Stato firmata dal Presidente della Repubblica applicata dal 99% dei sindaci l’ha detto a Chieti il Ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito allo scontro sul viale sicurezza c’è qualche sindaco incapace aggiunto il ministro che ...

Ovada - 53enne investito a Capodanno/ Ultime Notizie - fermata una ragazza di 24 anni accusata di omicidio : Ovada, 53enne investito a Capodanno. Ultime notizie, fermata una ragazza di 24 anni accusata di omicidio: l'uomo potrebbe essere stato investito

Ultime NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Ultras Inter ucciso : indagato tifoso napoletano - 4 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Ultras Inter ucciso: indagato tifoso napoletano. Partono male le borse mondiali , 4 gennaio 2019,

Calciomercato Milan / Ultime Notizie : Fabregas a un passo dal Monaco - lo spagnolo si allontana : Calciomercato Milan, Ultime notizie: Milinkovic Savic resta un sogno , carissimo, , anche Fabregas sembra allontanarsi dai rossoneri.

Morte Belardinelli - indagato 25enne ultrà Napoli/ Ultime Notizie - "guidava auto che ha ucciso tifoso a Milano" : Scontri prima di Inter-Napoli, indagato 25enne ultrà Curva Napoli per la Morte del tifoso Daniele Belardinelli: 'guidava l'auto che ha investito Dedè'

CALCIOMERCATO INTER / Ultime Notizie : Brazao si avvicina - Ausilio conta sull'aiuto di Ronaldo : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: confermati i contatti per Tchouameni, si avvicina ai nerazzurri il portiere brasiliano Brazao.

Ultime Notizie Roma del 04-01-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio era stata annunciata la neve è arrivata a coprire diverse province del paese in particolare al centro-sud dove per tutta la giornata molte città saranno colpite da abbondanti nevicate A questo proposito il dipartimento di Protezione Civile aveva messo ieri un nuovo avviso di condizioni metereologiche per il persistere delle nevicate ...

Tfa Sostegno - Ultime Notizie 4/01 : cosa prevede la Legge di Bilancio 2019 : Le maggiori novità sui corsi di specializzazione TFA Sostegno riguardano i requisiti di accesso per i docenti della scuola secondaria di I e II grado. Nulla di invariato invece per i requisiti degli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria. Vediamo nel dettaglio cosa cambia con la nuova LdB 2019. Legge di Bilancio 2019: le novità sui requisiti per il Tfa Sostegno Dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2019 si scoprono alcune novità ...

