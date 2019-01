Seguire l' esempio del Comune di Palermo

Sapelli invita il Ministro Tria a non Seguire l'esempio di Tsipras : 'Sarebbe una tragedia' : Intervistato da Start Magazine, l'economista, storico e docente universitario Giulio Sapelli ha espresso le sue impressioni e valutazioni sui contenuti della legge di bilancio messa a punto dal Governo gialloverde. Per quanto concerne la trattativa sulla finanziaria, il professore ha detto la sua sui rapporti conflittuali tra il Governo italiano e la Commissione Europea. Sapelli : 'Cadere nello stesso errore di Tsipras sarebbe una ...

Di Maio si ispira a Trump : “Seguire il suo esempio - nostra manovra sarà ricetta per tutta l’Ue” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dice di volersi ispirare alle politiche economiche del presidente Usa Donald Trump: "L’economia americana sta crescendo del 4% grazie alle politiche espansive di Trump che tutti ritengono sbagliate: aumento del deficit, taglio delle tasse e investimenti in infrastrutture”. E per Di Maio la manovra italiana sarà "una ricetta per tutti gli altri Paesi" Ue.Continua a leggere