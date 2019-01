Scoperte le terme di elefanti e Neanderthal

meteoweb.eu

(Di venerdì 4 gennaio 2019) In età paleolitica, oltre 170.000 anni fa, nella Maremma toscana, ai piedi della modesta altura di Poggetti Vecchi, che emerge dalla pianura a nord di Grosseto fra i monti di Vetulonia da una parte e il colle di Roselle dall’altra, era attivo e frequentato un piacevole ambiente termale doveiani trovarono un’oasi per rifugiarsi nel momento in cui la morsa della penultima era glaciale cominciava a farsi sentire. La straordinaria scoperta preistorica in un bacino di acque termali è annunciata, come anticipa l’AdnKronos, sul nuovo numero della rivista ‘Archeologia Viva’ (Giunti editore), diretta da Pietro Pruneti. Autrici della ricostruzione scientifica sono Biancamaria Aranguren, ex funzionaria della Soprintendenza Archeologica per le province di Siena e Grosseto, Silvia Florindi e Anna Revedin, entrambe archeologhe dell’Istituto ...