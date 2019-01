Sassari | diciottesima notte al freddo per gli ex dipendenti Secur

Blastingnews

(Di venerdì 4 gennaio 2019) Nemmeno le basse temperature, con un picco previsto di -4°, hanno scoraggiato i 50 ex, di, che alladi protesta continuano a lanciare il loro grido di aiuto alle istituzioni regionali. Appelli finora caduti nel vuoto, che stridono con la crescente solidarietà dei sassaresi. Tra le visite di ieri, Gigi Sanna degli Istentales e la stilista turritana, Antonella Fini.Stefano Maiore: 'La politica ci dia risposte' Stefano Maiore, portavoce degli ex lavoratori del portierato ospedaliero, è giunto al ventinovesimo giorno di presidio diurno e diciottesimo notturno. Visibilmente provato, chiede alla politica risposte certe, soprattutto ora che fa: “In queste ore le condizioni meteo sono avverse. Si prevedono -4 gradi entro le 6 del mattino. Per ilalcuni colleghi hanno perso la salute. Vi garantisco che verso le 2 o le 3 del mattino, si ...