Rainbow Six Siege | in arrivo due nuovi operatori australiani?

Ubisoft regala un Operatore di Rainbow Six Siege - ecco come averlo fino al 31 dicembre : Rainbow Six Siege ha riservato un regalo natalizio ai propri giocatori. Ubisoft infatti ha voluto sorprendere tutti gli appassionati del gioco Rainbow Six Siege annunciando una sorprendente novità. Tutti coloro che effettueranno l’accesso al gioco durante le feste, ma entro e non oltre il 31 dicembre, riceveranno in regalo da Ubisoft un Operatore tra quelli che sono stati rilasciati nel corso dei primi 3 anni. come devi fare se sei in ...

Rainbow Six Siege : un operatore in regalo - basta effettuare il login : Se siete dei giocatori di Rainbow Six Siege probabilmente questa notizia vi rallegrerà le feste: solamente accedendo al gioco durante queste festività (entro il 31 dicembre), Ubisoft ci regalerà infatti un operatore tra quelli dei primi 3 anni. Nel caso siano già tutti in nostro possesso, c'è un comunque un regalo da scartare, ovvero ben 25.000 punti fama, i quali ci aiuteranno sicuramente ad acquistare uno dei nuovi operatori.Vale la pena ...

Rainbow Six Siege genera sempre meno entrate - il titolo sta andando verso il declino? : Secondo un rapporto di SuperData redatto da Nielsen a novembre 2018, possiamo apprendere come Rainbow Six Siege potrebbe essere all'inizio della sua fase calante.Come riporta Playstationlifestyle infatti, nel rapporto sono contenute molte informazioni interessanti tra cui le entrate generate dallo sparatutto Ubisoft: nell'otobre 2018 l'apporto delle entrate generate è diminuito, mentre novembre ha visto una diminuzione ancora più marcata.Le ...

eSports : EnD Gaming vincono il campionato nazionale Rainbow Six : Siege : Uno dei formati più importanti per la scena eSport italiana è sicuramente l’ESL Vodafone Championship. Le squadre a partecipare sono state tantissime (distribuite tra LoL, CS:GO, Clash Royale e Rainbow Six: Siege) e tra queste c’erano gli indiscussi EnD Gaming! EnD è un team competitivo che ormai la fa da padrona in Italia: grazie alla sua forza e tattica si è guadagnato il titolo nazionale di Rainbow Six: Siege più di una volta. Anche ...

Rainbow Six Siege Anno 4 - svelati i dettagli del nuovo Season Pass : La nuova stagione di Rainbow Six Siege è disponibile soltanto da una manciata di giorni, e chiaramente numerosi sono gli utenti che non hAnno perso tempo e si sono fiondati da subito all'interno del mondo di gioco dello sparatutto tattico targato Ubisoft, pronti a fare la conoscenza delle nuove feature innestate dagli addetti ai lavori. Una nuova mappa, Fortezza, e due nuovi operatori, rispettivamente Kaid e Nomad, rappresentano una ...

Rainbow Six Siege Vodafone Championship : EnD Gaming e Outplayed sono i finalisti : Il torneo nazionale di Tom Clancy's Rainbow Six Siege, l'ESL Vodafone Championship, sta volgendo alle fasi finali e i team finalisti della competizione sono EnD Gaming e Outplayed.La finale del torneo si svolgerà nella giornata del 16 dicembre presso il Vodafone Theatre di Milano, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Ubisoft per tutti i dettagli: Read more…

Rainbow Six Siege : disponibile da oggi il Season Pass dell'anno 4 : Ubisoft annuncia che il Season Pass Anno 4 per Tom Clancy's Rainbow Six Siege è ora disponibile. Questa VIP Premium Membership (terminerà il 31 gennaio 2020) esclusiva di un anno comprenderà 8 nuovi operatori, che verranno resi disponibili durante l'Anno 4, a cui si potrà accedere con giorni di anticipo.Il Season Pass Anno 4 comprenderà, inoltre, i seguenti benefit VIP:Chi acquisterà il Season Pass Anno 4 prima del 4 marzo 2019 otterrà anche la ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft disattiva il sistema dei ban automatici : Introdotto qualche tempo fa da Ubisoft per la versione PC del gioco, il sistema di ban automatico di Rainbow Six Siege ha sollevato fin dall'esordio alcune polemiche all'interno della community.Il sistema è in grado di riconoscere parole o frasi offensive, omofobiche e razziste nella chat testuale di Rainbow Six Siege, emettendo in maniera totalmente automatizzata un provvedimento disciplinare che può anche portare al ban immediato il giocatore ...

Rainbow Six Siege : una squadra di nabbi sfiderà i più forti giocatori del mondo : ... data la penuria di partecipanti nella loro zona, avrebbero finito per essere qualificati di diritto alle fasi successive del torneo , dove incontreranno alcuni dei più forti giocatori del mondo di ...

Rainbow Six Siege Operation Wind Bastion disponibile dal 4 dicembre - i dettagli : L'esordio all'interno di Rainbow Six Siege di nuovi contenuti è sempre accompagnato da tantissima curiosità da parte della vastissima community dei giocatori. Lo sparatutto tattico targato Ubisoft è riuscito a ritagliarsi, nel corso degli anni una platea di assoluto rispetto, con milioni e milioni di utenti che hanno fatto il loro accesso almeno una volta all'interno delle mappe, molto spesso restando intrappolati a causa di un gameplay ...

Problemi Rainbow Six Siege - errore 0x0000 in partita libera e classificata - cosa sta succedendo? : Molti utenti non riescono a connettersi alle partire libere e classificate, questo sta causando diversi Problemi Rainbow Six Siege che sostanzialmente impediscono di giocare. Diversi utenti stanno segnalando l'impossibilità di connettersi e l'apparizione di uno strano errore 0x0000. In realtà Ubisoft è a conoscenza del problema, che sta andando avanti da ore, come segnalato anche sul forum ufficiale. Perché non sono stati ancora risolti ...

Già nerf per Kaid e Nomad in Rainbow Six Siege - come cambieranno in Operazione Wind Bastion : Kaid e Nomad in Rainbow Six Siege Operazione Wind Bastion sono stati già depotenziati. Ubisoft li ha annunciati ufficialmente circa due settimane fa, durante l'evento Rainbow Six Siege Grand Finals a Rio de Janeiro, due nuovi Operatori nell'ambientazione marocchina. Il problema è che sono troppo forti, almeno secondo chi sta provando la nuova Stagione. Kaid è un difensore durante la sua carriera con la Gendarmeria Reale Marocchina ha ...

Dall’11 dicembre impossibile giocare a Rainbow Six Siege in modalità Classificata senza attivare questa funzione : Ubsoft durante tutto il 2018 ha portato avanti una forte politica anti-cheat in Rainbow Six Siege, con regole più stringenti e soprattutto con vari bonus, ad esempio la skin Thermite, per chi avrebbe attivato l’autenticazione a due fattori. Si tratta di un modo più sicuro di accedere al gioco, molto più difficile da hackerare. questa funzionalità era però facoltativa, spinta comunque dai bonus per permettere una larga partecipazione. I regali ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft fa marcia indietro sulla rimozione dei riferimenti a sangue - sesso e gioco d'azzardo : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, apprendiamo che Ubisoft ha fatto marcia indietro sulla rimozione dei riferimenti a sangue, sesso e gioco d'azzardo in Rainbow Six Siege.All'inizio di questo mese, Ubisoft ha pubblicato un blog dettagliato che spiegava che avrebbe apportato una serie di modifiche estetiche a Rainbow Six Siege nel suo prossimo aggiornamento, rimuovendo riferimenti a sangue, sesso e gioco d'azzardo in preparazione del suo ...