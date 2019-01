: Le forme di opposizione alla Legge Salvini dovranno essere molte. Una strada è quella indicata da Orlando (giusta… - pfmajorino : Le forme di opposizione alla Legge Salvini dovranno essere molte. Una strada è quella indicata da Orlando (giusta… - Annathelion : RT @pfmajorino: Le forme di opposizione alla Legge Salvini dovranno essere molte. Una strada è quella indicata da Orlando (giusta politic… - Cyber_Feed : Breaking News #Orlando:in piazza contro leggi inumane -

"Non chiamatela,per favore pro-" Oggi a Palermo associazioni,forum,sindacati e semplici cittadini si incontrano per ribadire no ae incivili e sì ai principi cardine della nostra comunità, della nostra storia. della Costituzione". Lo scrive su Twitter il sindaco di Palermo,,prima della manifestazione di associazioni, sindacati e partiti di sinistra davanti al minicipio,a sostegno della sua decisione di sospendere la parte del decreto Sicurezza relativa alle competenze dei comuni.(Di venerdì 4 gennaio 2019)