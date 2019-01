Miguel Bosé | l' aspetto preoccupa i fan | il cantante rassicura tutti con un messaggio

Nacho Palau fa causa a Miguel Bosé per i figli e per i soldi : E’ guerra tra Miguel Bosé, 62 anni, e Nacho Palau, 49. Il loro futuro, dopo una relazione durata 26 anni, si deciderà in tribunale. Lo scultore ha fatto causa al cantante per chiedere di esercitare i suoi diritti di padre sui quattro figli adottivi nati da madri surrogate: Diego, Tadeo, Ivo e Telmo. Dopo la rottura, il cantante e lo scultore sembravano aver raggiunto un accordo: Diego e Tadeo, i gemelli più grandi, si sono trasferiti in Messico ...