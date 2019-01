eurogamer

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - Lofra89 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - GameSoulBlog : #MadBox brucia le tappe e parla già con #NVIDIA e #AMD? - Eurogamer_it : Mad Box: ecco un primo sguardo alla nuova console prodotta dagli autori di Project Cars. #MadBox -

(Di venerdì 4 gennaio 2019) In occasione dell'inizio del nuovo anno Slightly Mad Studios, autore di, ha annunciato a sorpresa di stare sviluppando unadi giocodi zecca, chiamata Mad Box, che avrà l'ambizione di proporsi come un'alternativa alle attuali regine del mercato, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Oggi Ian Bell, CEO di Slightly Mad, ha condiviso alcune immagini che rivelano finalmente l'aspetto che potrebbe avere la, che a detta dei suoi stessi sviluppatori avrà le stesse specifiche di un PC di alta fascia. In alcune interviste concesse a Variety, Bell ha affermato che Mad Box uscirà tra circa tre anni e supporterà i principali visori VR attualmente in commercio.All'interno della notizia potete trovare le immagini che rappresentano quello che sarà l'aspetto finale di Mad Box, a detta di Bell una "vera e propriae non un semplice PC". Che ne pensate del ...