Inps e Inail verso commissariamento Con decreto Quota 100 tornano Cda | più tempo per

Inps e Inail verso il commissariamento : 16.43 Per Inps e Inail si va verso il commissariamento: questa dovrebbe essere la strada per superare lo stallo della riforma della governance dei due enti. Subito dopo il varo del decreto-che introdurrà Quota 100e reddito di cittadinanza, ma prevederà anche il ritorno dei consigli di amministrazione per gli enti- il governo dovrebbe nominare i commissari. Questi ultimi gestirebbero dunque la fase di transizione,in attesa della nomina e ...

Inps e Inail - verso il ritorno ai cda. Commissariamento nella fase di passaggio : Il governo intende riportare indietro le lancette sulla governance di Inps e Inail, tornando ai consigli di amministrazione di quattro o sei membri che erano stati cancellati dal governo Berlusconi nel 2010 e sostituiti con un presidente factotum. Gli attuali presidenti Tito Boeri e Massimo De Felice, il cui incarico scadrebbe rispettivamente a febbraio 2019 e novembre 2020, verranno dunque fatti decadere e i due enti potrebbero ...

