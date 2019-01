Gelo e neve in Puglia | temporali nevosi sulle coste | attenzione

Maltempo - Fs : “Confermati i piani neve e Gelo per l’emergenza” : FS Italiane, con riferimento al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, ha predisposto anche per la giornata di domani, 4 gennaio, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Molise, Campania. Puglia e Basilicata. A causa della presenza di nevicate e gelate, aggravate dal forte vento, a carattere di burrasca, che potrebbe peggiorare la situazione con particolari accumuli di neve, in ...

Freddo e neve oggi e venerdì. Imbiancati Sassi Matera e Vesuvio - Gelo al Centro-sud : E' Matera con la coltre di neve che l'ha imbiancata la cartolina di questo inizio d'anno al gelo per l'Italia del centro sud. I Sassi della città capitale della Cultura 2019 si sono presentati coperti ...

Ondata di Gelo e neve : scatta l’allerta meteo in Puglia : Peggiorano le condizioni in tutta la Puglia e la Prefettura di Bari non perde tempo: diramato subito l’avviso di allerta gialla che parte dalle 20:00 di questa sera e dovrebbe estendersi per le successive 24 ore. L’arrivo del vento artico ha colpito tutto il meridione, ormai posto sotto costante controllo. Anche il mare risulta essere molto mosso con rischio burrasca in diverse zone. I danni non sono pochi: parte il disagio per i ...

Allerta Meteo - Gelo e neve al Sud : pesante avviso della Protezione Civile per Venerdì 4 Gennaio [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta Meteo – La nostra penisola continua ad essere interessata dal flusso di correnti fredde proveniente dal nord Europa che determina il persistere di forti venti al sud, una sensibile diminuzione delle temperature, con nevicate sul versante adriatico centro-meridionale fino al livello del mare e a quote molto basse sul resto del sud Italia. La situazione è critica nelle Regioni meridionali, con una vera e propria emergenza neve. Sulla ...

Maltempo : Gelo e neve al sud : ANSA, - ROMA, 3 GEN - E' arrivata l'annunciata ondata di freddo, con neve che interessano soprattutto le regioni del sud. Temperature al di sotto dello zero e presenza di ghiaccio in Basilicata che ...

Maltempo : Molise nella morsa del Gelo - un metro di neve a Capracotta [GALLERY] : 1/7 ...

La neve imbianca Matera. Nel resto della Basilica il Gelo causa disagi su strade : Matera imbiancata dalla neve. Si è svegliata così la città dei Sassi, coperti dalla neve caduta durante la notte. Uno spettacolo che ha spinto i turisti a ritrarre il panorama in foto-cartolina.Come nel resto dell'Italia centrale, anche in Basilicata la temperatura si è abbassata notevolmente. Sulle strade le criticità principali sono segnalate dalla Polizia stradale sulla ss7 Appia che dalla 'Basentana', e ...

Maltempo - Coldiretti : mobilitati i trattori contro neve e Gelo : trattori degli agricoltori della Coldiretti mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo: lo rende noto Coldiretti in riferimento all’ondata di Maltempo segnata da temperature in picchiata fino a 10 gradi con gelate e neve anche a bassa quota. I mezzi agricoli, rileva la Coldiretti, “sono al lavoro per consentire la circolazione anche nelle aree più ...

Meteo - sull’Italia arriva il grande Gelo : Nord sottozero e neve al Centro-Sud : In queste ore molte zone d’Italia verranno coperte dalla neve. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli Meteo confermano l’ondata di gelo e neve in arrivo sulla penisola, per quella che sarà a tutti gli effetti una settimana artica. Previsto un fortissimo calo termico da Nord a Sud. Quali sono le regioni maggiormente coinvolte.Continua a leggere

Allerta meteo Puglia : Gelo e forti nevicate in arrivo - neve anche verso Bari - Taranto e Lecce : Una mattinata apparentemente calma, soleggiata e non molto fredda in Puglia quest'oggi : sicuramente la situazione attuale potrebbe trarre in inganno molti di noi visto che il tempo è destinato a...

Allerta Meteo - ondata di Gelo e NEVE al Centro/Sud : gli aggiornamenti notturni confermano tutto - Venerdì 4 il “clou” [MAPPE] : 1/11 ...

Attivazione dell’emergenza lieve piani neve e Gelo di RFI. I servizi TUA/Sangritana che verranno rid : L'Aquila - Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha attivato, per la giornata di domani, giovedì 3 gennaio 2019, la fase di emergenza lieve dei piani neve e gelo su alcune linee ferroviarie di Marche, Abruzzo, Puglia, Molise e Campania che prevedono una riduzione dei servizi ferroviari. Alcuni servizi ferroviari TUA/Sangritana, pertanto, non potranno circolare regolarmente per via del piano neve e gelo disposto da RFI. I treni TUA/Sangritana ...