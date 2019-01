Calciomercato | nuova avventura per Constant | riparte dall' Iran

Calciomercato - le bombe nella notte : nuova squadra per Balotelli - colpi di Udinese e Parma : Il Calciomercato sta già regalando emozioni, la sessione invernale è da poco iniziata ma sono stati già piazzati i primi importanti colpi. Torna in corsa l’attaccante Mario Balotelli dopo la rottura con il Nizza ma salta il ritorno in Italia, peccato per i club di Serie A che hanno deciso di non dare fiducia ad un calciatore di grande talento anche però a causa dell’elevato ingaggio. Torna in Italia invece un altro attaccante, ...

Calciomercato Juventus - gennaio : arriva la nuova mezz’ala - cifre e dettagli : Calciomercato Juventus- Fabio Paratici si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista della prossima sessione di mercato invernale. Difficilmente la Juventus deciderà di mettere in atto alcuni movimenti in entrata e uscita in vista dei prossimi giorni, tuttavia lo stesso club bianconero potrebbe lavorare con calma in vista della prossima estate. Come trapelato […] L'articolo Calciomercato Juventus, gennaio: arriva ...

Il Calciomercato oggi – La nuova squadra di Nasri : Il calciomercato oggi – Un grande talento che però nelle ultime stagioni si è perso, stiamo parlando di Samir Nasri che adesso si prepara a tornare in corsa: è a un passo dal West Ham. Il fantasista francese ex Siviglia, Manchester City e Arsenal, la cui squalifica per doping scade domani, è svincolato e secondo indiscrezioni provenienti direttamente dalla Francia dovrebbe firmare nei prossimi giorni con il club inglese un contratto ...

Il Calciomercato oggi – La nuova squadra in Serie A dell’attaccante Muriel : Il calciomercato oggi – Si avvicina sempre di più l’inizio del calciomercato invernale, una finestra di gennaio che si preannuncia scoppiettante con tante squadre pronte a rinforzarsi. Chi è pronto a tornare in Italia è l’ex Sampdoria Luis Muriel, l’esperienza in Spagna è giunta al termine. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse da parte del Milan, voci confermate anche da Gennaro Gattuso ma alla ...

Calciomercato Milan - la nuova idea per l’attacco porta a Batshuayi : Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con la ricerca di un centravanti per allungare la rosa: le ultime novità Calciomercato Milan, i rossoneri sono alla ricerca di un centravanti, come rivelato da Leonardo nelle ultime ore. La pista Ibrahimovic si è definitivamente raffreddata, quella Quagliarella non sembra decollare. Dunque il ds del Milan si sta muovendo su un nuovo fronte, quello che porta a Batshuayi. Secondo ...

Il Calciomercato del giorno – La nuova squadra di Viviano in Serie A ed il terzino per l’Inter : Il calciomercato del giorno – Si pensa già alla prossima giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il calciomercato, nella gara di ieri di Coppa Italia si sono affrontate Sampdoria e Spal, successo per la squadra di Giampaolo, gol nel finale di Kownacki con evidente errore da parte del portiere Milinkovic-Savic. Problema portiere dunque alla Spal con Gomis che non garantisce sicurezza tra i pali, per questo motivo ...

Calciomercato - il portiere Viviano torna in Italia : ecco la nuova destinazione : Si pensa già alla prossima giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il Calciomercato, nella gara di ieri di Coppa Italia si sono affrontate Sampdoria e Spal, successo per la squadra di Giampaolo, gol nel finale di Kownacki con evidente errore da parte del portiere Milinkovic-Savic. Problema portiere dunque alla Spal con Gomis che non garantisce sicurezza tra i pali, per questo motivo la Spal avrebbe deciso di ...

Calciomercato Milan - nuova idea per il centrocampo : sondaggio per Denis Suarez del Barcellona : Poco utilizzato in questa prima parte di stagione, Denis Suarez è uno dei profili seguiti da Leonardo per il centrocampo del Milan Il mercato di gennaio è quasi alle porte, manca poco più di un mese prima che scatti la finestra invernale. Il Milan attende con ansia l’inizio delle trattative, visti i numerosi infortuni che stanno falcidiando la rosa rossonera. LaPresse/Spada Biglia e Bonaventura ne avranno per molto tempo, dunque ...

Ambra conquista le tv : tifa Napoli la nuova regina del Calciomercato FOTO : Arriva da Napoli, fa la modella ed è un ex-finalista di Miss Italia, ma ha il sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo. Ha conquistato Maurizio Costanzo, che gli ha consesso un spazio al Maurizio ...

Calciomercato Sampdoria - nuova pista clamorosa : richiesto Lautaro all’Inter : La Sampdoria non ha un folto reparto offensivo, potendo contare solo su Quagliarella, Defrel, Kownacki e all’occorrenza Caprari. Il polacco potrebbe partire già a gennaio, così i blucerchiati avrebbero bisogno di un’altra punta per evitare gli straordinari ai primi due. Il nome emerso nelle ultime ore porterebbe a Lautaro Martinez, che all’Inter non sta trovando molto spazio. Fra l’adattamento al calcio italiano e ...

Calciomercato Milan - una nuova pista per rimpiazzare l’infortunato Bonaventura : L’infortunio di Giacomo Bonaventura priva il Milan di una pedina importante da impiegare in diverse zone del campo. Così Leonardo ha l’obbligo di sondare il mercato per reperire un sostituto dell’ex Atalanta, dato che in caso di operazione ci vorranno circa 5 mesi prima di poter tornare in campo. Stando a quando riportato dal Quotidiano Sportivo, una delle piste fa riferimento ad Arturo Vidal, in estate accostato ...