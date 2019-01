USC ricorda valore reale dell' agricoltura

BrUSCiano in lutto per la dipartita di Domenico Esposito : i suoi concittadini lo ricordano : Brusciano (Città metropolitana di Napoli) - lutto nel mondo della politica locale per l'improvvisa dipartita di Domenico Esposito. Da tutti gli amici conosciuto con il diminutivo di 'Mimmo', è stato attivamente e socialmente protagonista della scena politica del comune vesuviano a partire dalla seconda metà del secolo scorso e fino ai primi anni del 2000. Esposito è stato eletto a più riprese come membro del consiglio comunale di Brusciano, ...