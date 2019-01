Tifoso morto, sequestrata auto a Napoli

: #Tifoso morto: ipotesi, investito da auto ultra' Napoli - TgLa7 : #Tifoso morto: ipotesi, investito da auto ultra' Napoli - SkyTG24 : #UltimOra Scontri Inter-Napoli, ipotesi: tifoso morto investito da auto ultras #Napoli #canale50… - fattoquotidiano : Tifoso morto, sequestrata un’automobile a Napoli. “Altre due trovate” -

un'-pare una station wagon nera- presente il 26 dicembre in via Novara a Milano, dove sono avvenuti gli scontri tra ultrà interisti e napoletani costati la vita all' interista Daniele Belardinelli. L'è intestata in leasing al padre, incensurato, di undel. Altre due macchine sono state individuate e ne è atteso il sequestro. Dagli accertamenti si dovrà capire se le vetture siano coinvolte nell'investimento in cui èBelardinelli.(Di giovedì 3 gennaio 2019)