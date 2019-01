Spazio | Chang’e-4 sul “lato oscuro” della Luna | ecco cosa potrà svelare la missione

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 gennaio 2019) La Cina ha fatto atterrare con successo la sonda-4 sulla faccia nascosta, nel primo tentativo di un atterraggio simile, per quello che è un importante traguardo nell’esplorazione spaziale. Ci sono state numerose missioni verso lanegli ultimi anni, ma la grande maggioranza è stata in orbita o di sorvolo. La sonda-4, invece, si è posata sulla superficiere alle 3:26 (ora italiana) nel bacino Polo Sud-Aitken (SPA). La sonda trasporta strumenti per analizzare la geologia dell’area inesplorata e per condurre anche esperimenti biologici.-4 ha già inviato le sue prime immagini dalla superficiere ma senza una comunicazione diretta, tutti i dati e le immagini passano per il satellite Queqiao, che farà da ponte radio facendoli giungere sulla Terra.Perché questo “alggio” è così importante? Le precedenti missioniri sono atterrate sulla ...