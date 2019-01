Sicurezza | più incidenti stradali nel 2018 | ma in calo le vittime

Dl Sicurezza - Conte : sì incontro con l’Anci Salvini : sindaci traditori degli italiani Gli esperti : «120.000 clandestini in più» : Il ministro dell’Interno dopo la presa di posizione del sindaco di Palermo. Alla quale si è associato quello di Milano Beppe Sala: «Salvini ci ripensi». De Magistris (Napoli): dimettiti tu. Ma palazzo Chigi interviene: pronti a un incontro con l’Anci

Mühleberg : ispettorato Sicurezza vuole più prove gestione alluvioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Dl Sicurezza - scontro Salvini-Sala video Conte : «Disapplicare la legge è violarla» Gli esperti : «120.000 clandestini in più» : Il ministro dell’Interno dopo la presa di posizione del sindaco di Palermo. Alla quale si è associato quello di Milano Beppe Sala: «Salvini ci ripensi». De Magistris (Napoli): dimettiti tu. Ma palazzo Chigi interviene: pronti a un incontro con l’Anci

Salvini : «Via i sindaci contrari al decreto Sicurezza». Ma Sala : così non va video Gli esperti : «120.000 clandestini in più» : Il ministro dell’Interno dopo la presa di posizione del sindaco di Palermo. Alla quale si è associato quello di Milano Beppe Sala: «Salvini ci ripensi». De Magistris (Napoli): dimettiti tu. Ma palazzo Chigi interviene: pronti a un incontro con l’Anci

Salvini : «Via i sindaci contrari al decreto Sicurezza». Ma Sala : così non va video «In due anni 120.000 clandestini in più» : Il ministro dell’Interno dopo la presa di posizione del sindaco di Palermo. Alla quale si è associato quello di Milano: «Salvini ci ripensi». De Magistris (Napoli): dimettiti tu

Lombardia : De Corato - più personale e nuovi strumenti su treni per Sicurezza (2) : (AdnKronos) - "Voglio ricordare -sottolinea De Corato- che, attraverso una delibera da me proposta e approvata in Giunta regionale, i capitreno e gli agenti di vigilanza privata finalmente possono ottenere la qualifica di 'polizia amministrativa', con relativa fascia distintiva, che li equipara a ve

Salvini 'condivide' Mattarella : più Sicurezza - più lavoro : Roma, 31 dic., askanews, - 'Più sicurezza, più lavoro, più attenzione agli ultimi, diritto alla salute, allo studio e ad uno sport sano e civile, un'Europa diversa più attenta ai cittadini e non più ...

Casellati : non più rinviabile messa in Sicurezza aree a rischio : Roma, 26 dic., askanews, - 'Il varo di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree a rischio, non è più rinviabile: si faccia presto, si faccia subito. Ogni giorno che passa aumenta la ...

Casellati : non più rinviabile messa in Sicurezza aree a rischio : Roma, 26 dic., askanews, - "Il varo di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree a rischio, non è più rinviabile: si faccia presto, si faccia subito. Ogni giorno che passa aumenta la ...

Milano. 19 milioni in più per la Sicurezza : “Il bilancio approvato dal Consiglio regionale stanzia quasi 19 milioni di euro in più per la sicurezza, cosa molto positiva

Strade Sicure - Siracusano - FI - : "Farò un'interrogazione al Ministro dell'Interno - il territorio merita più Sicurezza" : ... "A seguito dell'ennesima rapina ai danni di un commerciante messinese, denunciata anche dal Presidente della III Circoscrizione al Prefetto e al Questore di Messina, che si somma ai fatti di cronaca ...

Strade Sicure - Siracusano - FI - : ´Farò un'interrogazione al Ministro dell´Interno - il territorio merita più Sicurezza´ : ... "A seguito dell'ennesima rapina ai danni di un commerciante messinese, denunciata anche dal Presidente della III Circoscrizione al Prefetto e al Questore di Messina, che si somma ai fatti di cronaca ...

Qualità della vita 2018 - Belluno prima per Sicurezza ma a Ferrara processi più corti. Marche da Oscar per attrazione di turisti : Milano è la regina delle province d’Italia. prima per Pil pro capite e per servizi “smart” al cittadino. Roma non eccelle, ma vince la medaglia d’argento nel settore “Cultura e tempo libero“. Particolari alcuni indicatori, come la durata media dei processi, dove emerge positivamente Ferrara. Le Marche, invece, brillano per forza “attrattiva”: i turisti mediamente si fermano di più in alberghi e ...

Più Sicurezza anche sui conti : Tornare alla lira? Le prove di quanto il populismo faccia danni in economia li abbiamo avuti in questi mesi di braccio di ferro con Bruxelles. Ora l'Italia giustamente è tornata a miti consigli ma ...