Scontro sulla pista nera di sci | bimba di 9 anni in rianimazione

Migranti - Scontro de Magistris-Salvini sulla Sea Watch : "Mi auguro che questa barca si avvicini al porto di Napoli perché contrariamente a quello che dice il Governo noi metteremo in campo un'azione di salvataggio e la faremo entrare in porto. Sarò il ...

Lo Scontro tra i sindaci e Salvini sulla sicurezza - spiegato : Leoluca Orlando 'sospende' il decreto sicurezza e le norme sui richiedenti asilo, giudicandole "disumane" e "criminogene". Il sindaco di Palermo prende posizione contro le misure contenute nel decreto fortemente voluto da Matteo Salvini, incassando l'appoggio di altri primi cittadini e suscitando l'irritazione del titolare del Viminale. “Ne risponderanno penalmente” "Con tutti i ...

Salvini e Di Maio esultano - ma sulla manovra continua lo Scontro. Pd e sindacati annunciano manifestazioni : Dopo il tour de force in Senato, la manovra si avvia al passaggio conclusivo alla Camera, di nuovo in tempi strettissimi. Le opposizioni continuano ad attaccare -

Scontro al Senato sulla Manovra - Malpezzi - Pd - : 'Questore Bottici mi ha messo le mani addosso' : Tensione e Scontro fisico in Aula al Senato dove è atteso il voto di fiducia alla Manovra: la senatrice Pd Malpezzi ha denunciato di essere stata aggredita dal questore M5s Laura Bottici. 'Mi ha messo ...

Scontro sulla manovra - il voto slitta a stasera. All'appello mancano ancora due miliardi : C'è da riscrivere i saldi e la versione in inglese del Documento di economia e finanza, c'è soprattutto da trovare altri due miliardi di coperture , ciò che la Commissione chiede di accantonare ...

Scontro sulla manovra - il voto slitta a stasera. All’appello mancano ancora due miliardi : Venerdì 21 dicembre, Palazzo Madama. I senatori si aggirano per i corridoi con l’aria visibilmente irritata. C’è chi scappa nelle vie del centro per fare gli ultimi regali, e c’è chi per senso di responsabilità resta stoico a guardia del barile. L’atteso maxiemendamento che riscrive la Finanziaria per il 2019 non c’è ancora. Di smartphone in smartp...

Scontro mortale sulla statale. Di notte la strage dei ragazzi : Tiziana Paolocci Due auto accartocciate come fogli di lamiera dati alle fiamme. Una scena raccapricciante quella che si sono trovati davanti gli agenti della Polstrada di Bellano e Lecco e i vigili ...

Lamezia - Scontro mortale sulla statale 280 : Lamezia Terme - Incidente mortale questa mattina, intorno alle 7, sulla strada statale 280 in direzione Lamezia all'altezza di Settingiano. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto e un furgone. ...

Sondrio - auto contromano sulla statale : 6 morti nello Scontro frontale : Dopo lo scontro le due auto sono andate a fuoco. Le vittime sono un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni. E' successo sulla statale dello Stelvio

Castelli sulla Scontro con Padoan : 'Non mi pento - vogliono screditarci' : 'L'obiettivo di alcuni è farci passare per incompetenti. Io non ho la scienza infusa, a volte qualcuno mi ha screditata per raggiungere altri obiettivi, ma non mi pento di dire quello che ritengo sia la verità'. Così Laura Castelli, sottosegretario all'Economia in quota ...

Scontro sul clima all'Onu. Mosca e Washington sposano Riad sulla linea critica : ... ma contemporaneamente sono due potenti asset con cui Mosca riesce a giocare anche le sue carte sulla politica internazionale. E per Russia e Stati Uniti, l'allineamento con Riad rientra anche nel ...

[Il retroscena] Cinque Stelle - Lega e lo Scontro finale sulla Manovra. Con Tria che non si fa vedere : Per la cronaca, la decisione di Fico di rinviare il voto sulla salva-farmacisti ha creato qualche imbarazzo anche in casa CinqueStelle. "Quella norma serve a impedire la svendita delle nostre ...

Tria alla Camera - è Scontro sulla comunicazione : ... se possibile, che l'Italia entri in una procedura di infrazione per deficit eccessivo', ha detto il ministro dell'Economia, spiegando che 'sono in atto simulazioni per capire quali sono i margini ...

Incidente sulla Vittoria Gela - Scontro auto camion : 3 feriti : Incidente stradale oggi sulla SS 115, la Vittoria Gela. A scontrarsi sono stati un camion e due auto. Tre i feriti. Sul posto i carabinieri