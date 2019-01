Migranti,Salvini ai sindaci:"Non mollo"

: «A Palermo difendiamo l’unica razza: quella umana. Non ci sono migranti a Palermo: chi vive a Palermo è palermitano… - espressonline : «A Palermo difendiamo l’unica razza: quella umana. Non ci sono migranti a Palermo: chi vive a Palermo è palermitano… - matteosalvinimi : Ci davano per scontati, è finita la pacchia! ???? - matteosalvinimi : Con tutti i problemi che ci sono a Palermo, il sindaco sinistro pensa a fare “disobbedienza” sugli immigrati... Li… -

"Se qualche sindaco non è d'accordo si dimetta". Così il vicepremier, in diretta Facebook, rivolgendosi a Orlando e agli altriche non intendono applicare il Dl Sicurezza. "Chi aiuta i clandestini odia gli italiani, ne risponderà davanti alla legge e alla storia. Io non. Non si arretra di un millimetro", afferma. "In Italia si arriva chiedendo permesso", e "lo dico a queifenomeni che, per cercare un po' di pubblicità, dicono 'disobbedirò a'". Ma per loro "la pacchia è finita",dice.(Di giovedì 3 gennaio 2019)