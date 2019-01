L' opposizione fa muro contro la misura | È una beffa per gli italiani in

ilgiornale

: RT @AleGuerani: @bessi_marco Devono solo sparire, forse dopo si riuscirà a fare opposizione a questi sfessati. Il problema è che invece sta… - maurosandrini : RT @AleGuerani: @bessi_marco Devono solo sparire, forse dopo si riuscirà a fare opposizione a questi sfessati. Il problema è che invece sta… - AleGuerani : @bessi_marco Devono solo sparire, forse dopo si riuscirà a fare opposizione a questi sfessati. Il problema è che in… - lospiegone : L'attuale shutdown parziale è scattato lo scorso 22 dicembre per l'opposizione di parte del #Congresso al piano di… -

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Roma Il reddito di cittadinanza agli immigrati? "Una". La capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini riassume in una parola la contrarietà dell'alla possibilità che, come previsto dalla prima bozza del decreto attuativo della, tra i beneficiari del sussidio ci siano anche le famiglie di stranieri residenti in Italia da almeno cinque anni.Se fossero vere le indiscrezioni - attacca la Bernini - lagià di per sé recessiva e diseducativa diverrebbe ancora più sbagliata di quanto avevamo potuto pensare. Si tradurrebbe in un attacco ai pensionati, a cui non verranno riconosciuti gli adeguamenti delle loro pensioni all'inflazione e che servirebbe per pagare il pane con la tessera (la definizione è del sindaco di Napoli De Magistris) anche agli immigrati. Sarebbe una, una chiara mancanza di rispetto verso le fasce più deboli della popolazione ...