Incidente a Modica | scontro auto moto | ferito 19enne modicano

Incidente sulla Marina di Modica - Sampieri : investito ciclista : Incidente stradale stamattina sulla provinciale 66. Per cause in corso d'accertamento da parte della Polizia provinciale, un ciclista è stato ferito

Incidente sulla Modica Ragusa : due feriti : Ennesimo Incidente stradale sulla SS114, la Modica Ragusa. Due i mezzi coinvolti, un furgone ed un'auto. Due i feriti lievi trasportati in ospedale,

Brutto Incidente sulla Modica-Ragusa : Ragusa - Un Brutto incidente stradale si è verificato in serata curvone che immette al rettilineo per Ragusa, lungo la SS. 114 Modica-Ragusa.

Grave Incidente sulla Ragusa-Modica - auto contro furgone : Ragusa - incidente della strada lungo la strada statale Ragusa-Modica via 115 poco prima del curvone. A scontrarsi un furgone e un'auto. Per liberare dalle lamiere gli occupanti della vettura è stato ...

Incidente stasera sulla Modica Ragusa - due feriti : Sono due i feriti trasferiti in ospedale a seguito di un Incidente stradale avvenuto stasera sulla SS115. Scontro fra un'auto ed un furgone

Incidente stradale nella Modica Scicli : auto in corsa contro un muro : Incidente stradale la notte scorsa sulla Modica Scicli, nella vecchia strada di via Fiumelato. Un'auto in corsa è finita contro un muro.

Incidente stradale in contrada Aguglie : modicano in prognosi riservata : Scontro tra veicoli in contrada Aguglie. Un modicano di 62 anni si trova ricoverato all'ospedale Maggiore in prognosi riservata. sequestrati veicoli

Incidente in centro storico Modica : Ruffino chiede Conferenza di Servizio : Dopo la tragedia sfiorata in centro storico a Modica si cerca una soluzione perchè non si ripetano episodi simili. Intervento del consigliere Ruffino

Incidente a Modica - il conducente positivo al test alcoolemico : Nella notte del 18 novembre scorso, personale del Commissariato di Polizia in servizio di volante interveniva in pieno centro cittadino corso Umberto I, zona antistante il duomo di San Pietro per ...

Incidente stradale a Modica tra corso Umberto e piazzale Falcone Borsellino : Una 17enne è rimasta ferita sabato sera in un Incidente stradale avvenuto tra corso Umberto e piazzale Falcone Borsellino a Modica.

Incidente in corso Umberto a Modica - parla il sindaco Abbate : Il sindaco di Modica interviene con una nota sul pauroso Incidente della scorsa notte in corso Umberto. Abbate: spero che il responsabile sia punito

Pauroso Incidente al corso a Modica. VIDEO : Modica - Un terribile incidente, una Renault impazzita ha seminato il panico sabato sera al corso Umberto I a Modica. L'auto, a bordo della quale erano cinque persone, tutte di santa Croce Camerina, è ...

Incidente sulla Modica Ispica : giovane in rianimazione : Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Modica con un brutto trauma cranico, un 23enne vittima di un Incidente

Incidente stradale - auto cappotta sulla Modica Ispica : un ferito : Incidente stradale autonomo stamattina sulla Modica Ispica. Un'auto, guidata da un giovane, si è cappottata nei pressi del Borgo Don Chisciotte.