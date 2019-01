Friuli | si scontrano sulla pista da sci | grave una bimba | ferita anche una ragazza

fanpage

(Di giovedì 3 gennaio 2019)incidente sugli scinera di Sappada, inVenezia Giulia. Una bambina e una, rispettivamente di 9 e 19 anni, si sono scontrate durante un allenamento. Ad avere la peggio la piccola che ha riportato un forte trauma toracico e fratture in diverse parti del corpo: è stata portata in ospedale in codice rosso.