Feudal Alloy | Data di uscita annunciata per PC e Switch

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Attu Games è lieta di annunciare chesarà disponibile su Nintendoe Steam a partire dal 17 Gennaio 2019, mentre le versioni PS4 e Xbox One arriveranno prossimamente.Il medioevo di Attu Games arriverà a breveè un RPG Metroidvania, nel quale vestiamo i panni di un robot molto particolare, la cui testa è un acquario per pesci. Lo scopo del gioco è quello di esplorare il mondo medioevale dal design realizzato a mano, migliorando le abilità del protagonista ed affrontando svariate creature meccaniche.Attu è un agricoltore robot la cui casa è situata tra i campi di girasole. Da sempre ha condotto una vita agiata e piacevole fino a quando un gruppo di banditi non attacca il suo villaggio, rubando le scorte di benzina necessarie alla sopravvivenza e incendiando la sua ...