Carige | Consob | sospesa in Borsa a tempo indeterminato

Carige - Consob sospende titoli in Borsa : 23.00 I titoli di Banca Carige restano sospesi a tempo indeterminato dalle negoziazioni di Borsa. Lo ha deciso la Consob in quanto "i ridotti obblighi informativi al pubblico, conseguenti al regime di Amministrazione Straordinaria, non garantiscono la trasparenza e la tutela degli investitori". La sospensione,scrive la Consob, durerà "fino alla vigenza" dell'amministrazione straordinaria o al ripristino di "un completo quadro informativo" , ...

La Consob congela Carige in Borsa : partito l'accerchiamento: Bce, Bankitalia, governo e Consob stringono la presa per far firmare ai Malacalza l'armistizio su Carige. L'autorità che vigila sui mercati ieri ha riunito i commissari e ha ...

Carige : Consob sospende titoli : MILANO, 2 GEN - La Consob ha disposto "la sospensione dalle negoziazioni dei titoli emessi o garantiti da Banca Carige nelle sedi di negoziazione italiane nei quali i suddetti titoli sono ammessi alle ...

Carige - Consob vieta vendite allo scoperto : La Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto sul titolo Banca Carige . Il provvedimento, si legge in un comunicato trasmesso da Borsa Italiana per conto della Commissione, ...

Consob vieta vendite allo scoperto su Banca Carige : La Consob ha deciso di vietare temporaneamente le vendite allo scoperto sul titolo Banca Carige . Il provvedimento avrà efficacia per l'intera seduta borsistica di oggi, 14 novembre 2018, sul mercato ...

Carige - chiesta a Consob la sospensione della negoziazione del titolo. Oggi il cda : MILANO - Carige ha chiesto alla Consob la sospensione per un giorno dalle contrattazioni. 'La richiesta - spiega una nota della banca - è al solo fine di evitare movimenti speculativi anche alla luce ...

Banca Carige chiede alla Consob una giornata di stop in Borsa : Banca Carige ha chiesto alla Consob una giornata di stop per il titolo dalle contrattazioni, "in attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Cda". La richiesta, spiega la Banca ligure, "è al solo fine di evitare movimenti speculativi, anche alla luce delle indiscrezioni riportate da alcuni media".Il Messaggero scrive di corsa contro il tempo per il salvataggio di Banca Carige: servono ...