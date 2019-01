Calcio | Serie D ogni domenica in diretta streaming su Repubblica

Calcio - Supercoppa Italiana 2018 - la risposta della Lega Serie A : “Le donne potranno entrare da sole alla partita senza nessun accompagnatore uomo” : Come era facile aspettarsi il caso “Supercoppa Italiana” ha portato ad un vespaio di polemiche non solo nell’ambiente sportivo ma anche politico. L’impianto saudita di Gedda in cui si terrà la partita tra Juventus e Milan il 16 gennaio, con due settori che sulla carta non sarebbero riservate alle donne prive di accompagnatore, ha portato ad una levata di scudi da parte degli appassionati di sport e anche di alcune figure ...

Calcio - una partita di serie D in diretta video su Repubblica.it : ... Modena, Reggiana, Taranto, Avellino, Bari, tra le 84 in programma' 'La diretta - si legge ancora nella nota - sarà lanciata dalla home page di Repubblica.it, dalla home page di repubblica sport e ...

Il Calciomercato di Serie B - le trattative : tutti su Lapadula - mosse in attacco di Brescia e Cremonese : calciomercato Serie B – Il campionato di Serie B sta regalando emozioni e grande spettacolo, lo scandalo estivo tra ripescaggi, ricorsi e cambio di format è stato messo alle spalle. Nel frattempo inizia il calciomercato invernale, tante le trattative che riguardano il torneo cadetto, ecco il punto della rosea. Il Benevento alla ricerca di una punta, nel mirino è finito Lapdula, occhi anche su Trotta. Tentazione Ceravolo per il ...

Ronaldo & co : i migliori colpi del Calciomercato della Serie A : Da Falcao fino a CR7 il nostro campionato si è arricchito nel corso dei decenni di fuoriclasse che hanno incantato il mondo. Ecco tutti i principali acquisti nella storia del nostro calcio

Prossimo turno Serie A Calcio - si riprende dopo la sosta invernale! Date - programma e orari della 20ma giornata : il palinsesto tv : La ventesima giornata della Serie A 2018-2019, prima del girone di ritorno, si giocherà tra sabato 19 e lunedì 21 gennaio. Si inizierà sabato 19 con il solito trittico di anticipi: alle ore 15.00 Roma-Torino, alle ore 18.00 Udinese-Parma ed alle ore 20.30 Inter-Sassuolo. Domenica 20 spazio al consueto lunch match delle ore 12.30 con Frosinone-Atalanta, mentre alle ore 15.00 si giocheranno soltanto due sfide, ovvero Fiorentina-Sampdoria e ...

Sosta Serie A Calcio - quando riprendono ad allenarsi le squadre? Calendario - date e programma. Si riparte con la Coppa Italia : Tempo di vacanze per quanto riguarda i calciatori del campionato di Serie A: dopo l’inedito programma natalizio, con il girone di andata che si è andato a chiudere praticamente in concomitanza del nuovo anno, a breve ripartiranno gli allenamenti delle varie squadre per poi ripartire con i prossimi appuntamenti (Coppa Italia, SuperCoppa Italiana e poi campionato). Andiamo a scoprire quando riprenderanno ad allenarsi le squadre. ATALANTA ...

Calciomercato Serie A : torna Muriel - possibile scambio Spal-Chievo : Il colombiano chiuso a Siviglia ha scelto Firenze. Inguaiando i piani di GattusoIl Calciomercato non ha ancora ufficialmente aperto le danze, ma già alcune trattative hanno infiammato il passaggio tra vecchio e nuovo anno. Quasi tutti ruotano intorno a nomi di attaccanti.Calciomercato, Muriel in riva all’ArnoIl primo colpo lo ha messo a segno la Fiorentina. Dicevamo (qui) dei problemi legati all’attacco di Pioli e le opzioni che potevano ...

Calciomercato di gennaio - i 12 calciatori della Serie A a maggior rischio cessione : Con la Serie A in pausa fino al 19 gennaio, è tempo di Calciomercato di riparazione. Acquisti e cessioni si aprono ufficialmente il 3 gennaio per poi chiudersi il 31 alle ore 20. L’estate scorsa la chiusura del mercato invernale era stata fissata al 18 gennaio, ma recentemente la Figc ha ottenuto l’ok dalla Fifa per allungare il periodo dei trasferimenti fino a fine mese. Ecco la situazione di dodici calciatori illustri che ...

Serie A : il tabellone del Calciomercato. Tutti i trasferimenti ufficiali : SQUADRA ACQUISTI CESSIONI Atalanta Bologna Cagliari Chievo Empoli Fiorentina Muriel, a, Siviglia, Frosinone Genoa Inter Juventus Lazio Milan Napoli Parma Roma Sampdoria Sassuolo Spal Torino Udinese ...

Calciomercato - Muriel torna in Serie A : niente Milan per il colombiano : Luis Muriel torna a giocare in Serie A. Dopo un anno e mezzo dalla sua partenza verso l’Andalusia, l’attaccante colombiano ha deciso di rigiocarsi le sue carte in Italia, il paese che lo ha lanciato. Nonostante il forte pressing del Milan, Muriel ha scelto di non fermarsi a Milano ma di scendere più a sud: esattamente in Toscana e a Firenze dove contenderà a Simeone la maglia di centravanti. L’ex Samp, infatti, ha voluto ...

Calcio - dove sono in vacanza i giocatori di Serie A? Sosta invernale tra Maldive e Caraibi : Nel week-end si è svolta l’ultima giornata per quanto riguarda il girone di andata della Serie A di Calcio 2018-2019. Ora i calciatori si stanno godendo un periodo di meritate vacanze prima di ripartire al massimo per la nuova annata. Uno stop che durerà fino alla prima settimana di gennaio: nella seconda infatti si ripartirà con le partite (prima la Coppa Italia, poi la Supercoppa Italiana), mentre il 19 è in programma la ventesima ...