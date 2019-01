A Pompei riapre la Schola Armatorarum | l’edificio crollò nel 2010

ilfogliettone

(Di giovedì 3 gennaio 2019) Ala, l'edificio chenele divenne subito un simbolo di un'Italia troppo spesso incapace di proteggere i suoi tesori storici, artistici e archeologici. "Ai crolli sono un capitolo chiuso" ha commentato il direttore generale degli scavi Massimo Osanna che con questa riapertura chiude il suo mandato."È la summa di tutto quello che abbiamo fatto. Abbiamo lavorato per salvare il salvabile e dare una nuova immagine. Ci siamo riusciti, riapriamo la. Un edifico che non restaureremo con le coperture ma che vogliamo rendere fruibile anche come luogo del riscatto di; un restauro fatto in casa con i restauratori del team Ales, abbiamo ripreso quella che era una tradizione didi avere in casa mosaicisti, falegnami, idraulici". Vittoria Cutolo è una delle restauratrici che ha ridato nuova vita alla. "Il nostro ...