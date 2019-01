Mars Italia e SSC Napoli rinnovano la loro partnership

Carlo Verdone si racconta : 'Smettiamola di perdere talenti - diamo modo ai giovani di afferMarsi in Italia' : Una stabilità politica, il lavoro per i giovani. Per come sono le cose adesso la mia paura è per i figli dei miei figli, quando ce li avranno. Non so come mondo ci sarà, che mondo troveranno. E' un ...

Pallanuoto - semifinali Euro Cup 2019 : l’Ortigia pesca il Marsiglia! Ritorno in Italia - a Siracusa si può scrivere la storia : L’urna di Nyon ha emesso il verdetto: nella semifinale dell’Euro Cup di Pallanuoto l’Ortigia dovrà affrontare i transalpini del Marsiglia. Andata in Francia il 23 gennaio, Ritorno a Siracusa il 27 febbraio: i siciliani, che già fin qui hanno completato un percorso senza precedenti per il club, possono davvero scrivere la storia. Certo, l’avversario francese è davvero ostico da superare, ma già in diverse occasioni nella ...

Di Maio invita a "non ferMarsi ai numerini" se non si chiede di tradire gli italiani : Se l'economia rischia di fermarsi noi dobbiamo fare una manovra che mette soldi nell'economia", ha aggiunto Di Maio, sull'eventuale previsione di abbassamento del rapporto fra deficit e Pil al 2%. "...

Prezzi dei biglietti per i Thirty Seconds To Mars in Italia nel 2019 da Roma a Padova - Pistoia e Barolo : Al via la prevendita dei biglietti per i concerti dei Thirty Seconds To Mars in Italia nel 2019. La band terrà quattro concerti nel nostro Paese rispettivamente in programma a Roma, Padova, Pistoia e Barolo dal 3 al 7 luglio. Nel corso del tour Italiano, i Thirty Seconds To Mars presenteranno i brani contenuti nell’ultimo album di inediti, America, che contiene i singoli di successo Walk on Water e Dangerous Night ma anche Rescue Me, tutti ...

Telecom Italia - Marshall Wace taglia la posizione ribassista : Marshall Wace, dal 19 novembre, ha ridimensionato lo short selling su Telecom Italia dallo 0,55% allo 0,48%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte. ...

Curling - Europei 2018 : l’Italia femminile sogna di conferMarsi sul podio - ma deve ripartire senza Diana Gaspari : Lo scorso anno la Nazionale italiana femminile di Curling conquistò una straordinaria medaglia di bronzo agli Europei. Dodici mesi dopo le azzurre sognano di ripetere quell’impresa e di confermarsi sul podio continentale, ma dovranno fare a meno dell’esperienza di Diana Gaspari. La 34enna bolzanina, che ha guidato l’Italia fin dalle Olimpiadi di Torino 2006, non parteciperà a questo torneo e sarà quindi una mancanza indubbiamente pesante per la ...

Marsala - tunisino arrestato dai Carabinieri : è rientrato illegalmente in Italia : Un uomo, originario della Tunisia, è stato arrestato dai Carabinieri di Marsala. Per lui c'era il foglio di via per alcuni reati che aveva commesso, ma è rientrato illegalmente in Italia. Ecco la nota ...

Marsiglia - trovato sotto le macerie il corpo dell'italiana Simona Carpignano : L'ultima speranza si è spezzata. Poco fa a Marsiglia è stato ritrovato il corpo senza vita di Simona Carpignano, la ragazza tarantina di 30 anni che era in Francia per cercare...

Crollo palazzi Marsiglia - chi è Simona Carpignano - l'italiana dispersa - : Originaria di Taranto, ha trent'anni. È laureata in lingue ed è arrivata a Marsiglia per perfezionare gli studi e trovare lavoro. Di lei non si hanno più notizie da lunedì 5 novembre. Appello sui ...