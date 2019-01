La resa dei conti in Commissione Bilancio | Prima Lecce si astiene dal voto | come accadrà

A sorpresa il nuovo album dei 5 Seconds Of Summer e la nuova versione di Lie To Me ft. Julia Michaels : I 5 Seconds Of Summer sono tornati con un grande regalo per i loro fan proprio a pochi giorni dal Natale, e lo hanno fatto con un nuovo album intitolato Meet You There Tour Live. Nello stesso giorno hanno annunciato anche una nuova versione del brano Lie To Me attraverso i loro canali social ufficiali. Lie To Me, originariamente contenuta in un altro disco, arriva questa volta in duetto con l’artista Julia Michaels, e alcune parti del brano ...